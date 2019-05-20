В Сапёрном любвеобильные вандалы устроили охоту за голубками. Натиска не выдержал фонтан

Романтики из посёлка Сапёрный в Колпинском районе Петербурга испытали прилив чувств и взяли приступом фонтан с голубками. Птицы улетели, а сила любви оказалась разрушительной.







Как рассказал «Фонтанке» 20 мая глава Саперного Юрий Смирнов, поваленные на землю чаши фонтана за 11-м домом по Дорожной улице местные жители заметили в субботу, 18-го числа. Скульптуру венчала пару воркующих голубей – птицы исчезли.

Фонтан был установлен в 2016 году. Сейчас чиновники пригласили специалиста компании-изготовителя, чтобы оценить ущерб и выработать план либо по реконструкции либо по замене сооружения.