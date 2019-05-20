ГК «ПСК» подключает «Славянку» к городским сетям

ПСК

Строительство жилого комплекса «Славянка» в одноименном микрорайоне на юге Петербурга вышло на этап подключения к городским коммуникациям. Ведётся монтаж наружных инженерных сетей. Общестроительная готовность обоих зданий – полная. Завершены все монолитные работы, кирпичная кладка и закончено возведение кровли.

Внешний облик зданий приближается к своему завершённому виду: наружные и внутренние фасады готовы на 80%, а количество застекленных оконных проемов – 90%. В ближайший месяц данный этап будет завершен.

Работы внутри зданий также не стоят на месте. Почти закончено устройство внутренних инженерных сетей, до полной готовности строителям остаётся выполнить менее 1/5 от всего объема работ. Вместе с этим началась внутренняя отделка мест общего пользования, коридоров и лестничных проемов.

Наконец, проведена полная подготовка к финальной части – благоустройству территории. Старт этому этапу будет дан уже на текущей неделе.

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ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house