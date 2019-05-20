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Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру".
20.05.2019 15:16
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На что влиял полковник ФСБ Черкалин: 12 млрд – это крохи

Под ним были все банки России. За пару лет их рухнуло 157. Совокупная дыра – триллионы, а найденные миллиарды – погрешность. «Фонтанка» подсчитала настоящее влияние Кирилла Черкалина.

Большинству непонятно, как начальник отдела, пусть и центрального аппарата ФСБ, может скопить 12 млрд. Переведем компетенции арестованного Черкалина на понятный язык. Да, за организацию такой схемы его на место Грефа надо двигать.  

В России есть ФСБ. В ФСБ есть Служба экономической безопасности. Там – Управление «К», которому нарезаны контрразведывательные операции в финансовой и банковской сфере. А внутри и есть банковский отдел, минимум пять лет возглавляемый 38-летним полковником Черкалиным.

Как выглядит молодой человек, можно увидеть ЗДЕСЬ.  

На него замыкались все региональные банковские подразделения Госбезопасности. То есть 85 начальников по субъектам РФ. Также все сотрудники аппарата прикомандированных сотрудников (АПС) в каждом российском банке также подчинены начальнику банковского отдела Лубянки. Например, в Сбербанке сидит в виде АПС генерал-полковник ФСБ, но и он выстроен под номенклатуру начальника банковского отдела – полковника.

Влиятельных полномочий у этой должности – голова от перспектив закружится. Так, в отличие от системы МВД, где указания из центра идут только с уровня заместителей начальников служб или заместителей министра, начальник банковского за своей подписью рассылает рекомендации. Стилистически рекомендация подразумевает смысл: советую прислушаться, шеф.   

Взглянем на вверенное ему пространство невооруженным взглядом. С января 2017-го по май 2019-го в РФ отозвали лицензию у 121 банка, 36 учреждений пошли по процедуре добровольной ликвидации. Черную дыру тоже представить не сложно. Если наиболее мощные провалы в «Югре» – под 100 млрд, а в ФК «Открытие» – 190 миллиардов, то минимальная совокупная цифра выползает при умножении на десять. Три триллиона – не ошибемся. Это уже не деньги, а математический термин. Вся информация по каждому банку обязательно проходила через Кирилла Черкалина.

Кратко представляем несколько обоюдовыгодных схем.  

Грамотная: к начальнику банковского приходит лицо и чистосердечно докладывает, мол, скоро нам крышка, вывели за бугор столько-то десятков миллиардов, готовы дать долю и разбежаться. Таксы, конечно, нет. Все зависит от ситуации – какова сумма, насколько грязно исполнение, кто из серьезных вкладчиков останется с носом, кому они родственники. Берем скромные 10 процентов. При 10 млрд, а вспомним, что это размер минимальный, выходит миллиард.

Пожарная: к нему же подползает аналогичное лицо, но уже после отзыва лицензии, и так же повинно сообщает, что половина активов испарилась, а хотелось бы обойтись без крови. Тут уже не амбулаторные проценты. Могут достигать половины. Считаем: с тех же минимальных 10 млрд – пятерка.

Это, кстати, не означает отсутствие уголовки вообще. Можно привлечь топ-менеджеров. Можно не всех акционеров. Можно найти спрятанное, а порой следствие запутывается. Главное – знать, какую государственную позицию занял куратор Черкалин.

В ассортименте его услуг имеется и контрразведывательное обеспечение Агентства по страхованию банков, что тут же появляется после аннулирования лицензии. Отсюда, кстати, после шоу с миллиардами, Москва замерла, наблюдая за судьбой генерального директора корпорации АСВ Исаева.

Внизу еще мир аккредитованных компаний, что за вознаграждение в 10 процентов занимаются коллекторской работой, но в промышленных масштабах. Это 23 игрока, за ними простых людей не стоит. Всех курировал тот же Кирилл Черкалин. Плюс организации, выигравшие номинацию по возврату проблемных активов. На 17 апреля таких структур семь. А где проблемные активы на миллиарды, там миллиардные проблемы. И здесь все согласовывалось с Кириллом.

При данном космическом масштабе забот, слиянии сумасшедшего веса информации в один кабинет Кирилла необходимо признать выдающимся менеджером. Мы же не пищим, когда в публичном пространстве появляется информация о членах совета директоров первых российский корпораций, получивших годовые дивиденды по 200 миллионов. Так у них кратно меньше забот, да контроль над финансами несопоставим. Откуда тогда столько эмоций из-за каких-то 12 лярдов.

В Сети же все перебирают убранство его особняка. До снегохода уже докатились. Послушайте, не позорьте человека.   

Считаем в крупную клетку: три триллиона из дыры за последние два года. По минимуму 10 процентов – 300 миллиардов. Занимательная арифметика диктует: каждый день в течение двух лет система зарабатывала по 400 миллионов. Я бы на месте первой десятки из Forbes порвал свои визитные карточки.  

Продемонстрированные нам сумки – последний транш. Его просто не успели распихать по полочкам. Погрешность в общей массе интересов.

По данным «Фонтанки», за Черкалиным наблюдали года полтора, и тем, кому надо, известны настоящие депозиты. Говорят, в ближайшем будущем достанут и оттуда.

Все равно крохами умоются.

Потому что нет идиотов, кто в здравом уме потребует правдивых показаний от петербургского Слабикова, полковника Захарченко, а сегодня – от Черкалина. Каждому – конкретная взятка, бесхозные миллиарды – в казну, остальное не может предстать возможным.    

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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