Отцу «Масяни» заказали серию про «мракобесов» из Екатеринбурга

Петербургский мультипликатор Олег Куваев, известный как создатель флеш-сериалов «Масяня» и «Магазинчик БО!», рассказал, что к нему поступил заказ на мультфильм про протесты в Екатеринбурге. С позиции сторонников храма, а не сквера.

«Смешно получилось. Мне написал чувак. Расточал комплименты. Спросил, не могу ли я сделать мульт с Масяней про ситуацию в Ебурге. Я, конечно, не лезу в политикус, но, если люди хорошие, могут уговорить. Люблю приятных людей. И я такой, в ус не дуя, с ним обсуждаю цену, сроки, все дела. Они присылают сценарий... и тут, читая сценарий, я понимаю, что они там ЗА строительство. А кто не согласен, тех нужно представить как всяких зомби и вурдалаков. То есть от мракобесов заказ», – рассказал Куваев на странице «Масяни» в Facebook 20 мая.

По его словам, ему даже в голову не пришло, что к Масяне кто-то может обратиться за проправительственной пропагандой.

«На будущее, если кто не в курсе моих новостных предпочтений, то вот это: "Исландия принимает декларацию: все религии являются оружием массового поражения" – вот это для меня лучшая новость за последнее время», – отметил он.

Собственная анимационная студия Олега Куваева в Санкт-Петербурге функционировала до 2006 года, регулярно выпуская новые эпизоды сериалов «Масяня», «Магазинчик БО!», «Ежи и Петруччо» и других проектов. B 2006 году Куваев покинул студию и стал заниматься фрилансом. Ещё через год студия закрылась, он переехал в Израиль и занимается производством сериалов в одиночку.





