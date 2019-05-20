Какие страны чаще всего дают мультивизу и почти не отказывают россиянам

Изучив визовую статистику Евросоюза, «Фонтанка» называет страны, которые охотнее всего дают россиянам мультивизы, и перечисляет тех, от кого велик риск получить отказ.

Сергей Бобылев/ТАСС

Петербург

Из 13 государств, дипмиссии которых оформляют шенген в Петербурге, Суоми по-прежнему остаётся самой популярной страной для получения пропуска в Европу: в 2018 году генконсульство Финляндии выдало петербуржцам в 2,5 раза больше виз, чем все остальные, вместе взятые. При этом из 539 тысяч — 99,6% многократные. Как и раньше, решающее значение играет близость страны и минимум необходимых документов.

На втором месте — Эстония с 53 тысячами, из которых 97,8% – мультивизы. Замыкают пятёрку фаворитов Петербурга Италия (36 тыс., 96,2%), Греция (32 тыс., 92,5%) и Испания (20 тыс., 60,4%).

Генконсульство Нидерландов в Петербурге выдавало только однократный шенген (всего около 3,5 тысячи). Не слишком щедры на мультивизы также Польша (28,2%) и Чехия (48,5%).







Нидерланды и Польша также отказывают чаще других — в 4% и 3,8% случаев соответственно. В Петербурге вообще не склонны оставлять заявителей без заветной вклейки в паспорте – доля отказов у 9 из 13 дипмиссий не превышает 1%, и это число стремится к нулю. Так, например, Греция и Венгрия оформляют шенген 998 заявителям из тысячи.

Россия

В целом по России лидером по количеству выданных виз тоже является Финляндия (665 тыс.). В Топ-10 также вошли Испания (497 тыс.), Италия (490 тыс.), Франция (336 тыс.), Германия (293 тыс.), Чехия (242 тыс.), Польша (123 тыс.), Эстония (105 тыс.), Литва (81 тыс.), Латвия (81 тыс.).

Десятка дипмиссий, которые дают мультивизы, почти позабыв об однократных, выглядит следующим образом: консульство Норвегии в Мурманске (100%), посольство Германии в Москве (99%), генконсульство Финляндии в Петербурге (99,6%), консульство Финляндии в Петрозаводске (99,2%), консульство Финляндии в Мурманске (98,8%), консульство Эстонии во Пскове (99,5%), посольство Италии в Москве (97,8%), консульство Латвии в Пскове (96,6%), генконсульство Италии в Петербурге (96,2%), генконсульство Словакии в Петербурге (94,4%).

Реже, чем остальные, по данным 2018 года, многократный шенген выдаёт республика Мальта в Москве (всего 17,3%), Польша в Иркутске (24,9%) и в Петербурге (28,2%), Чехия в Екатеринбурге (34,5%) и Германия в Новосибирске (34,8%).

Что касается отказов, то, исходя из прошлогодней статистики, чаще всего заявители остаются ни с чем после обращения за визой Норвегии в Мурманске и Санкт-Петербурге (29% и 17,9%), Нидерланды в Ростове отказали в 5,8% случаев, в Санкт-Петербурге – в 4%, в Новосибирске — в 3,4%. По 3,9% заявителей получили отрицательное решение по визе Германии в Новосибирске и Екатеринбурге.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»