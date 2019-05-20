Петербургские байкеры устроили праздник с мотопокатушками для детей с нарушениями зрения

Петербургские мотоциклисты приехали в гости к воспитанникам Мгинской коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Поездку организовал Благотворительный фонд «БлагоДаря», который является попечителем школы.

В празднике приняли участие почти 70 байкеров, которые приехали на 50 мотоциклах, тем самым вызвав бурные восторги у ожидающих их с самого утра детей.

Воспитанники приготовили для гостей яркое представление с песнями и стихами. Байкеры тоже пели, танцевали и демонстрировали боевые искусства – номера они готовили заранее, чтобы порадовать ребят. А футбольный матч мотоциклисты детям проиграли.

Самым долгожданным и ярким событием стало традиционное катание на мотоциклах, которое всегда очень радует воспитанников. Под финал праздника дети и мотоциклисты приводили в порядок территорию школы, вырубали разросшиеся кусты, перепахивали землю под посадку цветов и растений. Закончился день праздничным борщом.

«Мотоциклисты приезжают к детям 2–4 раза в год в течение 7 лет. Передать атмосферу этих поездок невозможно словами, её можно лишь почувствовать. Это не просто удовольствие от общения, встреч, совместных игр, это ощущение добра, тепла, «обнимашек», единения и простого человеческого счастья. Счастье в том, что ты потрудился на субботнике, поиграл с детьми в футбол, от души набегался в весёлых стартах и получил колоссальную эмоциональную отдачу от ребят», – говорит Елена Гаенко, руководитель БФ «Благодаря».

В Мгинской школе-интернате постоянно проживают 138 детей, для которых на протяжении нескольких лет фонд организует праздничные мероприятия и оказывает финансовую поддержку.