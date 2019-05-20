В Лаппеенранте захоронили останки 50 найденных в России финских солдат

Пятьдесят маленьких белых гробов были опущены в братскую могилу в Лаппеенранте 19 мая, сообщает местная газета Etela-Saimaa.

Упокоение нашли останки финских солдат, которые были найдены на территории России: в Северном Приладожье, на Карельском перешейке и в деревне Карельская Масельга. Их личность так и не удалось установить. Двое павших были опознаны, и их похоронили в Суомуссалми и Ивало, уточняет Yle.

Эти пятьдесят бойцов были обнаружены в течение двух лет разными поисковыми отрядами, в основном российскими. По словам Мики Альбертссона, который более 23 лет ведёт поиск погибших с группой «Тайпале», новое поколение активно интересуется судьбой дедов, а сотрудничество и взаимодействие с российскими поисковиками идёт очень хорошо. Раскопки продолжаются и этой весной.







С 1992 года были найдены останки 1300 бойцов, судьба 10 тысяч финнов, пропавших на территории боевых действий, до сих пор остаётся неизвестной. Похороны проводят раз в два года, в 2017-м захоронили 38 бойцов. В этом году прошла 13-я по счёту церемония. Ожидается, что поиски будут продолжаться еще десять лет.

Российские поисковики также ведут работы в Финляндии. Так, в 2018 году сообщалось об обнаружении 24 красноармейцев, воевавших во время Зимней войны в 9-м отдельном лыжном батальоне, а также четырёх пилотов советских бомбардировщиков. В прошлом году останки финского солдата нашли на территории мемориального района «Куутерселькя 1944» в посёлке Лебяжье Выборгского района Ленобласти.