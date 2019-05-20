Следственный комитет Белоруссии выдал основную версию гибели сотрудника ДПС. Его не похищали на машине с российскими номерами

Информация о похищении и убийстве сотрудника ГАИ под Могилевом не подтвердилась. Об этом заявил начальник главного следственного управления СК Белоруссии Евгений Архиреев 20 мая.

«На первоначальном этапе расследования отрабатывались различные версии случившегося, проверялись обстоятельства служебной деятельности сотрудника милиции, его личная жизнь и последние контакты. Информация о возможном похищении сотрудника милиции с использованием автомобиля «Волга» черного цвета не нашла своего подтверждения», — цитирует Архиреева агентство «Белта».

На записях с камер наблюдения «Волгу» не нашли. По версии следствия, лейтенант на попутном автомобиле добрался до железнодорожного переезда в районе улиц Первомайской и Вокзальной. Сюда он прибыл, проигнорировав указание дежурного о выезде на ДТП. При осмотре места происшествия нашли табельный пистолет и два магазина с 15 патронами, личные вещи, три пакета дров, жидкость для розжига, документы. При этом руки мужчины были закованы наручниками. Позже в ноутбуке погибшего обнаружили прощальные послания для родственников и сослуживцев.

Сотрудника ГАИ нашли мёртвым в Могилевской области в Белоруссии 16 марта. Перед смертью он успел отправить сообщение о встрече с представителями кочевого народа на машине с российскими номерами. Поэтому случившееся расценили как похищение.





