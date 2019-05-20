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Происшествия
20.05.2019 14:46
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В Ночь музеев пешеходы ходили мимо зебры и на красный. Два ДТП было у Эрмитажа

Два серьезных ДТП с пешеходами произошло в Петербурге в ночь с 18 на 19 мая. Еще один мужчина угодил под машину в ночь на понедельник, 20 мая. Происшествия похожи.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 20 мая в 2:40 на пересечении набережной Обводного канала и улицы Шкапина 22-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил вне зоны пешеходного перехода мужчину лет 25 на вид. Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами. В ГИБДД уточняют, что автомобиль двигался по набережной от улицы Розенштейна к Митрофаньевскому шоссе. Когда он проезжал перекресток со Шкапина, слева выбежал пешеход.

Поздним вечером 18 мая тоже вне пешеходного перехода был сбит молодой человек на Дворцовой набережной. Это произошло около 23 часов у дома 32, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Центрального района. 23-летний парень на автомобиле Volkswagen Golf наехал на 18-летнего пешехода. Тот получил перелом таза, сотрясение и резаные раны живота и спины и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

ДТП с пешеходом



А спустя 3,5 часа в том же районе пострадал еще один пешеход. По предварительным данным, около 2:35 19 мая в Дворцовом проезде 42-летний мужчина на мотоцикле Honda Gold Wing сбил 19-летнего парня, который переходил дорогу по переходу, но на красный сигнал светофора. В результате пострадавший получил переломы ног и сотрясение мозга. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ДТП с пешеходом

Вечером 19 мая в Петербурге произошло еще одно ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. В Рыбацком байкер наехал на компанию подростков, перебегавших дорогу у школы. Один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Ночью 19 мая на трассе Мягры – Рели в Киришском районе Ленобласти автомобиль переехал лежащую на дороге женщину. Травмы стали для нее смертельными. А воскресным вечером на КАД под колесами машины погиб мужчина. «Форд» влетел в стоящую «Газель», и та задавила вышедшего из машины водителя.

Вечером 18 мая в ДТП в Выборгском районе Петербурга пострадал 26-летний пешеход. Около 18:40 у дома 503 по Выборгскому шоссе 37-летняя женщина на автомобиле Suzuki сбила мужчину вне зоны пешеходного перехода, сообщает «Дорожный инспектор». В результате пешехода увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

ДТП с пешеходом

А вечером 17 мая на улице Бабушкина пешеход угодил под колеса автобуса. ДТП случилось около 22:05 у дома 69. Автобус 119-го маршрута сбил мужчину лет 35 в зоне регулируемого пешеходного перехода.

 

 

 

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