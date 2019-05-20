Родовое село Кадырова могут назвать в честь первого президента республики

В парламенте Чечни задумались над тем, чтобы сменить название села Центарой (или Хоси-юрт) Курчалоевского района кавказской республики, назвав населенный пункт в честь самого известного земляка.

«Это село, откуда происходит самый достойный и легендарный къонах (человек чести. — Прим. ред.) чеченского народа <...> Воистину, Родина Героя достойна носить его имя», – написал в своем Instagram-аккаунте председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

По его словам, село могут назвать Ахьмад-Хьаьжи Юрт. Свою точку зрения он подтвердил фотографией арки с надписью «Ахмат-Юрт».

В Чечне множество объектов носят имя первого президента. Так, в Грозном главный проспект назван в честь Ахмата-Хаджи Кадырова, в других городах есть названные его именем улицы и площади, а также республиканский футбольный клуб был переименован из «Терека» в «Ахмат».

По данным СМИ, родовое селение Рамзана Кадырова считается одним из самых охраняемых мест в северокавказской республике. Для того чтобы попасть в Хоси-юрт, необходимо пройти через два кордона охраны.





