Таксист сбил коляску на Медиков. Девочка цела, мальчик в больнице

Очередное ДТП с пешеходом в одном из центральных районов Санкт-Петербурга – Петроградском. Пострадавший – маленький мальчик.

На проспекте Медиков, 10, днём 20 мая таксист сбил пешехода с двумя маленькими детьми – на фотографиях, в том числе в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно коляску, девочку, женщину и, вероятно, помогающих им прохожих. Травмы получил двухлетний ребёнок, он госпитализирован с состоянии средней степени тяжести, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Пробка с ДТП не связана.







За прошедшие дни в Петербурге было много серьёзных ДТП с пешеходами, в том числе смертельные. В другом центральном районе, Адмиралтейском, легковушка вылетела на тротуар и сбила гражданку Испании. Момент ДТП попал на видео.