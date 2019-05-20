Транзит российской нефти по магистрали «Дружба» через Украину вновь приостановили

Транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, однако вновь был приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщила оператор магистральных нефтепроводов Украины компания «Укртранснафта».

«20 мая в 00:00 часов «Укртранснафта» в соответствии с согласованным операторами «Дружбы» графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. т нефти в направлении ЕС», – сказано в сообщении. Компания приостановила транзит

в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах.

«В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», – сказано в сообщении. Идет нормализация ситуации.





