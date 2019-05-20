Транзит российской нефти по магистрали «Дружба» через Украину вновь приостановили
Транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, однако вновь был приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщила оператор магистральных нефтепроводов Украины компания «Укртранснафта».
«20 мая в 00:00 часов «Укртранснафта» в соответствии с согласованным операторами «Дружбы» графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. т нефти в направлении ЕС», – сказано в сообщении. Компания приостановила транзит
в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах.
«В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», – сказано в сообщении. Идет нормализация ситуации.
Справка:
19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». Как пояснили в концерне, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в десятки раз превышает предельные значения по стандарту. Утром 30 апреля Белоруссия приостановила прием российской нефти. 2 мая «Белнефтехим» и Минэнерго РФ сообщили, что поставки в Белоруссию нефти, отвечающей требованиям ГОСТ, возобновлены.