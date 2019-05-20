В Оренбурге убили главу местного «Газпромтранса» - с женой и водителем

Директор газпромовского предприятия убит в Оренбурге — вместе с женой и личным водителем. Их тела найдены в коттедже на окраине города.

О преступлении сообщает региональное следственное управление СКР.

«Утром 20 мая 2019 года в жилом доме в поселке Ростоши города Оренбурга обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти», – отмечает ведомство, уже возбудившее дело об убийстве двух и более лиц.

Ведомство не называет имен, но, по данным портала Znak.com, речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве, его жене и личном водителе. По информации прессы, топ-менеджер с 17 числа находится в отпуске, поэтому его отсутствие на работе никого не насторожило.







Гибель Бахарева подтвердили в Общественной палате Оренбургской области, куда входил коммерсант. «Очень хороший парень, очень улыбчивый. Он заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономическому развитию, предпринимательству, вопросам малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального комплекса...» – сказала глава ОП Александра Иванова. Ее слова приводит ТАСС.

О версиях убийства пока не сообщается.