Инаугурировали, инаугурировали и выинаугурировали

«Фонтанка» сравнила процедуру инаугурации действующих президентов Украины и России.

инаугурация Владимира Зеленского// AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

20 мая 2019 избранный президент Украины Владимир Зеленский стал действующим. Торжественная церемония прошла в Верховной раде. «Фонтанка» присмотрелась, чем похожи и чем отличаются церемонии обретения верховной власти на Украине и в России.

1. Кто и как к этому пришёл

Владимир Зеленский пришёл к красной дорожке по итогам второго тура общенациональных выборов, который прошёл 31 марта. Во втором туре Зеленский набрал втрое больше голосов избирателей, чем на тот момент действующий президент Пётр Порошенко, – 73,22%.

Фото: Иван Коваленко/Коммерсантъ







Президент России Владимир Путин впервые возглавил страну в статусе действующего 7 мая 2000 года. Победу на выборах «преемник» первого российского президента Бориса Ельцина одержал в первом туре с результатом 51,95% голосов. (Он был врио президента с начала 2000 года, после того, как Борис Ельцин объявил об отставке и решении передать власть именно ему; до этого в течение полутора лет возглавлял ФСБ.) Владимир Путин переизбирался в первом туре ещё трижды. В 2004 году с результатом 71,31%. В 2012 – 63,6%. В 2018-м – 76,69%.

2. Инаугурация как уникальная «пробка» для жителей столиц

На Украине Владимир Зеленский раскритиковал Раду за назначение даты выборов на будний день – понедельник, 20 мая. «Мы хотели, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян», – сказал Зеленский в специальном видеообращении в своём instagram-аккаунте. Центральные улицы Киева сегодня были перекрыты для движения автомобильного транспорта. Вводилось ограничение на работу метро. Ближайшая к Раде станция была закрыта. Однако на свою инаугурацию Владимир Зеленский пришёл пешком.

Церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России, 2018 год Фото: пресс-служба президента РФ

В России инаугурация Владимира Путина проходила в выходной только в 2000 году. Тогда день вступления в должность, 7 мая, выпал на воскресенье. В 2004 году аналогичное мероприятие прошло в пятницу, в 2012-м – в понедельник. В 2018 году новый российский президент снова «родился» в понедельник. Все инаугурации сопровождали перекрытия центра Москвы. На кадрах видеотрансляции инаугураций Владимира Путина вертолётная съёмка демонстрировала кортеж с мотоциклистами, которые подъезжают к Кремлю по пустому городу.

3. Кто пришел быть свидетелем и соучастником?

Помимо представителей различных ветвей власти Украины, на инаугурацию Владимира Зеленского прибыли представители иностранных государств: как стран ЕС, так и представителей «большой семёрки» – Японии. Из лидеров постсоветских стран церемонию посетила лидер Литвы Даля Грибаускайте. Кроме того, за инаугурацией Зеленского наблюдали делегаты от НАТО, ОБСЕ и ЕС. На мероприятии присутствовали все бывшие президенты страны, кроме Виктора Януковича (приговорён к 13 годам тюрьмы заочно за госизмену и пособничество ведению войны. – Прим. ред.): Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко. Всего живыми свидетелями инаугурации были несколько сотен человек. До и после церемонии Зеленского могли увидеть на улице обычные граждане, которых от президента отделяло ограждение.

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

В России на инаугурацию приходят представители различных властных элит, различных ветвей власти федерального и регионального уровня, известные лица культуры, науки, спорта и бизнеса, кавалеры государственных наград. В 2018 году их было около 5 тысяч. Первый президент России Борис Ельцин присутствовал на первой инаугурации Путина в 2000 году. В 2004-м он мероприятие не посетил. Официальная причина – простуда. Общения с гражданами у лидеров России в день инаугурации не происходит. Иностранных лидеров на инаугурации российского президента замечено не было, кроме бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. В мае 2018 года в первых рядах на инаугурации рядом с патриархом Кириллом стоял также экс-канцлер ФРГ председатель комитета акционеров газопровода «Северный поток» Герхард Шредер.

4. Церемониал

Президент Украины принёс присягу на тексте Конституции страны и старинном издании Евангелия XVI века после того, как главой ЦИК Украины были озвучены итоги выборов, а глава Конституционного суда передала ему текст присяги.

Президент России приносил присягу, положив руку на Конституцию страны. После чего глава Конституционного суда РФ объявлял его президентом.

Инаугурация Владимира Путина, 2012 год Фото: пресс-служба президента РФ

Государственный гимн Украины открывал всю церемонию. Президент Украины Владимир Зеленский пел гимн, положив руку на сердце. Гимн Украины прозвучал второй раз в конце церемонии.

Исполнение гимна России во время инаугурации идёт после принесения присяги президентом. Владимир Путин, как и его преемник-предшественник Дмитрий Медведев, гимн России на церемонии не пел. Вступление в должность отмечается торжественном залпом орудий от стен Кремля.

Инаугурация Владимира Зеленского в здании Верховной рады и первая инаугурация Владимира Путина в Кремле заняли около получаса. После церемонии лидеры приняли присягу вооружённых сил на верность верховному главнокомандующему. На Украине президент пожал руки руководителям соответствующих родов войск и военизированных структур. В России военные проходят торжественным маршем. В 2018 году к церемонии добавилось неформальное общение Владимира Путина с молодёжью.

5. Что сказали и пообещали избирателям

В обращении к народу Украины Владимир Зеленский напомнил о своём многолетнем амплуа шоумена. «Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Это была не только моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали», – сказал президент Украины.

Владимир Путин во время своей первой инаугурации 19 лет назад поблагодарил россиян за доверие, пообещал Борису Ельцину беречь Россию, заранее извинился за возможные ошибки. «Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее», – завершил свою речь Владимир Путин 7 мая 2000 года.

В мае 2018 года во время своей четвёртой инаугурации Владимир Путин сравнил Россию с птицей Феникс, которая всегда возрождается, выразил уверенность в будущем прорыве страны, отметил надёжное обеспечение обороноспособности страны, но уточнил, что решение внутренних проблем россиян – важнее. «Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики», – сказал Владимир Путин год назад.

6. Первые решения после вступления в должность

Владимир Путин в 2000 году после инаугурации провёл торжественный молебен с патриархом РПЦ Алексием Вторым, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, назначил Михаила Касьянова премьер-министром, направил в Госдуму ряд заключений, отправил в отставку глав СВР, ФСБ, ФСО, руководителя погранслужбы и руководителей ряда других ведомств, напрямую связанных с президентом. Вечером Путин провёл торжественный приём. На следующий день в рабочей поездке в город Курск дал первую пресс-конференцию в новом статусе. В 2004 году, через несколько дней после трагедии в Беслане, которая произошла через 4 месяца после переизбрания, Владимир Путин стал инициатором отмены прямых выборов губернаторов. После инаугурации 2018 года Владимир Путин сохранил за Дмитрием Медведевым пост премьер-министра, переговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, подписал указ о стратегических задачах до 2024 года.

Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины заявил, что распускает Верховную раду (для этого необходим специальный указ. – Прим. ред.), пообещал депутатам лишиться статуса неприкосновенных лиц. Новый президент Украины призвал уйти в отставку министра обороны, глав СБУ и генпрокуратуры, намерен инициировать принятие закона о незаконном обогащении, принять новый избирательный кодекс. Министр обороны Степан Полторак предложение сложить полномочия принял. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак также написал заявление об увольнении. Генпрокурор Юрий Луценко о своих дальнейших действиях пока не сообщил. Заявление об отставке ранее подал министр иностранных дел Павел Климкин.

Также Зеленский заявил, что жители подконтрольных сепаратистам территорий Донбасса и население полуострова Крым «остаются гражданами Украины». «Они не чужие, они наши. Они украинцы», – сказал Владимир Зеленский.

P.S. Перед началом инаугурации Владимира Зеленского стало известно, что Россия собирает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. После избрания Зеленского президентом Украины Владимир Путин принял решение об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»