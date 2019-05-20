Смольный прошелся по столам. Чиновники демонтировали 17 незаконных летних кафе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против незаконных летних кафе.

Как сообщила 20 мая пресс-служба ведомства, его сотрудники проинспектировали популярные ресторанные улицы – Рубинштейна, Итальянскую, Караванную, Малую Конюшенную, Большую Морскую, Лиговский и Невский проспекты, улицу Восстания. На них чиновники нашли 17 фактов сезонных веранд, которые работали без правоустанавливающих документов.

ККИ изъял у предпринимателей 74 стола, более 170 стульев, четыре скамейки со столешницами и четыре скамьи. Нарушителей ведомство намерено привлечь к административной ответственности.

По словам чиновников, с жалобами на летние кафе к ним обращаются жители соседних домов, которые из-за шума и сигаретного дыма лишаются возможности открыть окна. Также граждан волнует ограничение движения по пешеходным зонам и тротуарам.

Согласно действующему законодательству, сезонные веранды нельзя ставить на тротуарах шириной менее 3 м, а также иных тротуарах, если на них невозможно обеспечить проход в 1,5 метра для пешеходов и тротуароуборочной техники.





