Смертельное сальто. В Саратове камера сняла, как пьяный полицейский сбил подростка

Сотруднику саратовского УМВД предъявлено обвинение после аварии со смертельным исходом. Полицейский не отрицает, что употребил, решил полихачить, но не справился с манёвром и на пустой дороге сбил подростка.

Как сообщает Следственный комитет по России 20 мая, 40-летнего сотрудника правоохранительных органов обвиняют в том, что три дня назад он сел за руль Kia нетрезвым и совершил наезд на 14-летнего пешехода, следовавшего по обочине дороги. Под камеру мужчина рассказал, что минувшую пятницу, 17 мая, проводил на озере, рыбачил, пил пиво. Домой возвращался на машине, по дороге успешно догнал и обогнал автомобиль ГАЗ, но завершить манёвр и перестроиться в свой ряд не смог.

«Не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил ребёнка, – говорит он и признаёт: – ДТП произошло в результате собственной неосторожности».

На записи с камеры видно, как кроссовер вылетает на дорогу, сшибает пешехода и, не сбрасывая скорость, уносится. Мальчик попадает на капот, крышу и перелетает через машину. От полученных травм несовершеннолетний скончался. Полицейский арестован.





