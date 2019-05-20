УФАС снова одолело «Пассажиравтотранс» в суде по поводу тарифов автовокзала на Обводном канале. ГУП собирается в высшую инстанцию

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законным и обоснованным решение и предписание, которые Санкт-Петербургское УФАС России выдало «Пассажиравтотрансу».

Предприятие устанавливало для перевозчиков разные тарифы на кассовое обслуживание.

Как сообщает управление 20 мая, по его информации, «Пассажиравтотранс» злоупотребляет доминирующим положением и устанавливает тарифы на продаже билетов на автовокзале в зависимости от длительности маршрута. Организации было выдано предписание об определении для всех перевозчиков единых, экономически обоснованных, тарифов на услуги по кассовому обслуживанию. «Пассажиравтотранс» не согласился и обратился в суд, где проиграл теперь уже в трех инстанциях. На предприятии «Фонтанке» сообщили, что ПАТ намерен обжаловать решение в Высшем арбитражном суде.

Напомним, это не единственное разбирательство между антимонопольщиками и ПАТ, касающееся автовокзала. В параллельном процессе победу одерживает предприятие. В начале апреля арбитражный суд Северо-Западного округа разрешил ГУП «Пассажиравтотранс» не возобновлять договоры с автобусными перевозчиками, которые не согласны с новыми правилами доступа к автовокзалу на Обводном канале. В 2016 и 2017 годах ГУП в одностороннем порядке расторгло договоры с несколькими игроками, отказавшимися работать по новым правилам. УФАС сочло это навязыванием условий и потребовало возобновить работу по прежнему договору. Однако ГУП с решением ведомства не согласилось и пошло в суд, одержав победу во всех инстанциях. УФАС дважды обжаловало данное решение, однако проиграло и в апелляции, и в кассации.





