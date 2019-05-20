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Происшествия
20.05.2019 13:55
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Блогер на перевёрнутых номерах, нож и сомнительные жидкости – фотоитоги рейда на Думской и Рубинштейна

Среди нарушителей, задержанных полицией во время рейда на Думской, канале Грибоедова, Ломоносова и Рубинштейна, были любопытные персонажи, например «горе-блогер», ездящий на перевернутых номерах.

Подробности масштабной проверки, проведённой в центре Петербурга в ночь на субботу исполняющим обязанности начальника полиции Петербурга полковником Дмитрием Барановым, рассказывает 20 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Администратор паблика также принимал участие в рейде.

Напомним, как писала «Фонтанка», сотрудники правопорядка по итогам мероприятия составили более 40 протоколов и выявили 14 человек, находящихся под действием наркотиков. Дорожная полиция пресекла 29 нарушений, 18 из которых связаны с тонировкой стёкол. В одной машине обнаружили пьяного водителя, а в другой – лишённого прав.

Всего за рейд были проверены 34 транспортных средства, шесть граждан доставили в 28 отдел полиции (четверых за мелкое хулиганство и двоих подозреваемых в совершении преступлений – по ориентировкам). Среди «находок» ГИБДД – изъятый охотничий нож и «стеснительный горе-блогер». Как видно на фотографии, таблички с госзнаками (с кодом Чечни) у него перевёрнуты изнанкой наружу. «Я государству ничего не должен, оно меня постоянно «доит», принципиально буду ездить с такими номерами», – так объяснил свою позицию нарушитель (цитата по «Дорожному инспектору») и расстроился, что его сравнили со скандальным петербургским «автоюристом» Таташвили, тоже переворачивающим номера. По словам «блогера», он придумал эту «хитрость» раньше, чем «юрист». В отношении водителя «Форда» составлен протокол по статье 12.2 КоАП (управление ТС с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков).



Блогер на перевёрнутых номерах, нож и сомнительные жидкости – фотоитоги рейда на Думской и Рубинштейна

«При виде камеры смелость улетучивается, а при виде ОМОН появляются проблески сознания, – комментирует поведение нарушителей «Дорожный инспектор». – Очень комфортно работать при такой поддержке».

Кроме того, по его данным, из бара «Резидент» изъяли 40 литров спиртосодержащей жидкости в прозрачных пластиковых канистрах. А из злополучного «Комода» на Рубинштейна – 14 литров алкогольной продукции. «Давно не видел элитную водку в пластиковой канистре, – пишет «Инспектор». – <...> На задворках одного из баров найден склад с тарой, которую используют для розничных продаж. Удобно: приходит канистра с известным напитком, подбираешь нужную бутылку – вуаля, можно продавать доверчивому клиенту. Он будет доволен и здоров, но это не точно».

Блогер на перевёрнутых номерах, нож и сомнительные жидкости – фотоитоги рейда на Думской и Рубинштейна

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