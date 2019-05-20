Привязала к столбу, в рот затолкала носки. В Сибири следователи разбираются со зверскими методами воспитания ребенка

Мать заперла сына в сарае, заткнув ему рот кляпом, в Омской области. Садистское наказание последовало за прогул школы, сообщает сайт регионального МВД 20 мая. В отношении 39-летней женщины возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.

По версии следствия, 15 мая жительница поселка Любинский, узнав, что её десятилетний сын прогулял уроки, отвела его в сарай и привязала к столбу. В рот мальчика она затолкала носки, затем надела ему на лицо марлевую повязку, выключила свет и закрыла хозяйственную постройку на замок. Помогала ей 19-летняя дочь.

Ребёнок был босиком, одет лишь в футболку и спортивные штаны. Школьнику удалось отвязаться и вылезти через окно. Убежище он нашёл дома у друга, мама приятеля обратилась в полицию. У пострадавшего зафиксировали на теле синяки.

В настоящее время материалы переданы в СК, проводится доследственная проверка по ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 127 У РФ (незаконное лишение свободы).







Из школы о мальчике положительные отзывы, жалоб на его поведение не поступало. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала.