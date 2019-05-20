США пообещали поддержку Украине при президенте Зеленском

Американская делегация посетила состоявшуюся 20 мая инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, заверив, что он может ожидать поддержки.

«Послание от Америки очень четкое, президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работе с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем», – цитирует 20 мая заявление главы американской делегации министра энергетики США Рика Перри телеканал «112 Украина».

По его словам, речь вступившего в должность главы государства Зеленского была «очень мощной» и «важной». Перри заверил, что Америка одобряет стремления украинцев «к защите независимости» и «свободе».

Напомним, что накануне, 19 мая, Белый дом официально объявил, что отправит делегацию на инаугурацию Зеленского.

Напомним, что за Зеленского во втором туре выборов президента Украины 21 апреля проголосовали больше 73% избирателей. В первом туре он также одержал верх с 30,24%. Инаугурация прошла 20 мая. Президент распустил Верховную раду и пообещал лишить депутатов неприкосновенности. Не обошлось и без казусов – удостоверение президента упало на пол.





