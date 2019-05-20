Раклет на границе. Россиянин лишился 120 кг сыра из Финляндии
Мужчину со 120 головками финского сыра весом по одному килограмму задержали в карельском пункте «Вяртсиля». Об этом сообщает 20 мая Управление Россельхознадзора по Республике Карелии.
Санкционный груз в своём автомобиле вёз житель Сортавалы, он возвращался домой из Финляндии. Партию признали товарной, и потому изъяли как попадающую под указ об эмбарго от 6 августа 2014 года.
«Вся продукция была изъята и уничтожена в биотермической яме МУП «Благоустройство и озеленение» города Сортавала», – отчитались представители ведомства.
Нарушителю же придётся выплатить штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, — от 500 до 1000 рублей.
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