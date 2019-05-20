Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией. От нового президента Украины ждут очевидных успехов

Владимир Зеленский в день своего вступления в должность президента Украины не получит от Владимира Путина ни поздравительного послания, ни звонка. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», – цитирует Пескова РБК.

Какие именно действия Кремль будет расценивать как успешные, пресс-секретарь не уточнил. По его словам, успехи должны быть заметны невооружённым глазом, «если они будут». В ответ на заявление Зеленского об украинском Крыме, Песков напомнил, что для России вопрос принадлежности полуострова закрыт.

После победы на выборах и 9 Мая Путин также оставил нового коллегу без поздравлений. Пока в расписании российского лидера контактов с Украиной не значится.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Церемония была обещана «скромная и без банкета», Россия на неё не приглашена. Зеленский принёс присягу, объявил о роспуске парламента, предложил правительству уйти в отставку. Без казусов не обошлось.





