Intel и Qualcomm и еще три компании отказались от работы с Huawei вслед за Google

Крупнейшие американские производители комплектующих и ПО продолжают отказываться от работы с китайским Huawei из-за указа президента Трампа. Вслед за Google о прекращении отношений заявили уже пять компаний.

После решения министерства торговли США эмбарго на поставку своей продукции Huawei ввели Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx. Кроме того, поставки китайской компании также приостановил немецкий производитель чипов Infineon, пишет 20 мая CNBC.

Разрыв отношений между Google и Huawei означает, что смартфоны китайской компании больше не смогут получать обновления Android, а новым версиям устройств закроют доступ к таким сервисам как Google Play Store и Gmail.

При этом в самой компании пообещали, что продолжат обновлять свои устройства и сохранят гарантию, несмотря на санкции США.





