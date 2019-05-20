«Мясной» грузовик на Королёва не пропустил троллейбус. Пассажиры попадали, есть травмы

Очередное серьёзное ДТП с общественным транспортом в Санкт-Петербурге. Пока точно известно об одном пострадавшем.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 20 мая около 11:40 на проспекте Королёва, у дома 29, корпус 3, у пересечения с улицей Маршала Новикова, произошло столкновение троллейбуса 50-го маршрута и грузовика «Газель». Пассажир троллейбуса, мужчина 1945 года рождения, получил травму средней степени тяжести.

«Информация о других возможных пострадавших уточняется. Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отмечают в УГИБДД.







Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» поясняют, что мужчина в троллейбусе упал, и уточняют детали: «Водитель на «Газели» великолукского комбината, выезжая с парковки, не пропустил троллейбус. У тралла лобовое в хлам. Пострадали пассажиры от падения, один пожилой мужчина, 1945 года рождения, об угол рассек голову».

Напомним, 18 мая автобус на пересечении проспекта Науки и улицы Бутлерова наехал на рельсы, отчего в салоне попадали пассажиры. Пострадали десять человек.

16 мая на Аннинском шоссе маршрутка, которую не пропустил легковой автомобиль, спрыгнула в кювет и врезалась в дерево. На записи видно, как она наклоняется и едет на двух колёсах, а пассажиров мотает по салону. По последним данным «Фонтанки», пострадали шесть пассажиров автобуса: один был госпитализирован в тяжёлом состоянии и пятеро в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение.