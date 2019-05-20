Песков прокомментировал арест «рекордсмена» Черкалина. «Эта работа координируется из администрации президента»

Результатом системной работы по борьбе с коррупцией назвали в Кремле арест полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого после задержания нашли 12 млрд рублей наличными.

«Это можно объяснить продолжающейся – опять же не в рамках какой-то кампанейщины, – а системной работой по борьбе с коррупцией, любыми коррупционными проявлениями», – заявил 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам подчиненного Владимира Путина, «эта работа координируется из администрации президента, работает соответствующая группа».

«Работа также ведется и по линии отдельных ведомств. Эта работа затрагивает все без исключения ведомства и все чины без каких-либо изъятий», – добавил начальник президентской пресс-службы.







Ранее в Сети появилось видео заваленной деньгами квартиры чекиста Черкалина. Судя по ролику, деньги хранили в 30 спортивных сумках, коробках, чемоданах и полиэтиленовых пакетах. Сотрудник ФСБ оказался рекордсменом: даже полковник МВД Дмитрий Захарченко с его 8,5 млрд не потянул на такой масштаб.

Деньги чекист, как считает следствие, получал за общее покровительство коммерческим структурам. Предположительно, речь идет о трех банках, в том числе «Трасте» и «Югре».