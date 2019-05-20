Кокорин в последний день обжаловал приговор за хулиганство. Прокуратура тоже

Защита Александра Кокорина подала апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда. Футболист «Зенита» не согласен сидеть до конца года.

Срок подачи жалоб заканчивался 20 мая, и еще утром в Пресненском суде не было ни одного протеста на приговор Кокорину и Мамаеву. Защита Кокорина спохватилась и все-таки довезла жалобу до суда. Его адвокат Татьяна Стукалова оповестила Instagram-сообщество странной гифкой, стилизованной под подачу сигнала SOS. Возможно, она сама не очень верит в успех.

Для лиц, впервые осужденных и приговоренных к колонии общего режима, подача жалобы является тактической хитростью. Пока ее не рассмотрят, фигурант остается в СИЗО, и в срок наказания каждый день будет засчитываться за полтора. На данный момент Кокорину остается сидеть почти до самого конца года.

Александр Кокорин 8 мая получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания». Как установил суд, фигуранты отличились асоциальным поведением, противопоставляли себя другим, наносили удары потерпевшим, используя малозначительные поводы.





