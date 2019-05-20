Музей в ЖК «Князь Александр Невский» отметил свое пятилетие

фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»

В культурно-образовательном центре жилого комплекса «Князь Александр Невский» прошло праздничное мероприятие, посвященное пятилетию одноименного музея.

С поздравлениями выступили почётные гости: епископ Русской Православной Церкви, наместник Александро-Невской лавры владыка Назарий, депутат ЗАКСа Вера Сергеева, директор Пискарёвского Мемориального Комплекса Олег Баев, руководитель регионального отделения «Бессмертный Полк России» Сергей Бородулин, заместитель генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин и другие.

– Пять лет промчались незаметно. Начиналось все очень скромно: был построен уникальный дом, который назван «Князь Александр Невский», и была идея создания в этом доме культурного центра с музеем. Каждый организационный шаг доставался трудом, но все усилия в итоге сложились в единый результат. Сейчас мы имеем здесь настоящий центр силы и духа, центр творчества и образования, – рассказал учредитель музея «Князь Александр Невский», председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин.

Музей был открыт в 2014 году как некоммерческий проект по инициативе застройщика жилого комплекса – ГК «РосСтройИнвест». В залах музея собраны экспонаты, которые рассказывают о жизни князя Александра Невского, истории Древней Руси. За пять лет работы музей стал научно-исследовательским и культурно-просветительским центром. Здесь не только хранят экспонаты, но и изучают и систематизируют их, проводят экскурсии, семинары, конференции и открытые уроки для школьников, курсантов военных училищ и жителей города.

«Князь Александр Невский» представляет собой жилой небоскрёб высотой в 35 этажей, который расположился на пр. Обуховской Обороны, 138/2. Высота здания достигает 126 метров благодаря декоративному шпилю, венчающему крышу дома. Введённый в эксплуатацию в 2012 году, ЖК «Князь Александр Невский» до сих пор остается самым высоким жилым зданием Санкт-Петербурга.

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