Защитник «Зенита» завоевал за один сезон титулы чемпиона России и Украины

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий в сезоне 2018/19 помимо золотой медали чемпионата Российской премьер-лиги стал обладателем золотой медали чемпионата Украины.

Как 20 мая сообщает «Чемпионат.com», донецкий «Шахтёр», оформивший в минувшее воскресенье, 19 мая, чемпионский титул, передаст награду своему бывшему футболисту.

«Заслуга Ракицкого в этом чемпионстве тоже есть», – отметил главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

В сезоне 2018/19 Ракицкий принял участие в 11 матчах чемпионата Украины, в которых стал автором одного забитого мяча. В январе футболист перешёл в «Зенит» за 10 млн евро. Во второй половине сезона он успел сыграть за петербуржцев в 11 матчах, в которых забил три гола.

Таким образом, украинский футболист стал чемпионом России и Украины в одном сезоне.





