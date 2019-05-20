«Международное ДТП» на Измайловском: ВАЗ, уворачиваясь от ДТП, влетел в пешеходов

В центре Санкт-Петербурга воскресным вечером в ДТП пострадала гражданка Испании. Женщина шла по тротуару. Момент наезда попал на видео.

Как сообщает 20 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, к ДТП привело то, что один водитель не уступил дорогу другому. Авария произошла 19 мая в 18:55 около дома 7 по Измайловскому проспекту. По предварительной версии, 26-летний водитель Volkswagen Polo, двигавшийся по Троицкому проспекту от Лермонтовского проспекта, при повороте налево на Измайловский, в сторону набережной Фонтанки, не пропустил ВАЗ-2109, у которого было преимущество в движении.

59-летний водитель «Лады» ехал по 1-й Красноармейской улице от Московского проспекта к Лермонтовскому на зеленый сигнал светофора. Уходя от столкновения с «Фольксвагеном», мужчина вылетел на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. В результате автомобиль сбил 61-летнюю гражданку Испании. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.







Напомним, гражданин Германии был сбит также в центре Петербурга, на Невском проспекте, 17 мая. Правда, он перебегал дорогу в неположенном месте.

Что касается вылетов на тротуар, их за последнее время было несколько резонансных случаев. 6 мая доставщик пиццы умер за рулём «Матиза» и влетел в двух девушек на Невском.

18 апреля «БМВ» выскочил на перекресток Невского проспекта и набережной Фонтанки, зацепил ехавший на зеленый свет автомобиль «Пежо», развернулся и врезался в пешеходов. Авария попала на видео. В больницы доставлены шесть человек. Одного из них ударом «БМВ» выбросило в реку. Среди пострадавших были ребенок и снова иностранцы – туристы из Германии и Эстонии.

30 марта у перекрестка Невского и Литейного проспектов водитель «Генезиса», проигнорировав красный сигнал светофора, отправил «Фольксваген» в стену дома. Погибли два человека.

24 февраля BMW X6 вылетела на тротуар на Невском проспекте. Погибли житель США и уроженка Москвы, ещё трое оказались в больнице.

В конце декабря на пересечении Невского и Фонтанки 2018-го «Мерседес» въехал в толпу пешеходов, пострадали семь человек.