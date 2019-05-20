Финские пограничники поймали перебежчика из России. Нелегал пробрался в соседнюю страну через карельский лес

Неизвестный сумел пересечь границу России к северу от МАПП «Куусамо» («Суоперя»), сообщила 20 мая Пограничная охрана Финляндии.

Как рассказал «Фонтанке» капитан Маури Нюгорд из Пограничного отряда Кайнуу, инцидент произошёл в воскресенье, 19 мая. По словам капитана, мужчина сумел проникнуть в соседнюю страну через лес, но был замечен местными жителями, которые тут же заявили о непрошеном госте.

«На данный момент устанавливается личность задержанного. Документов у него с собой не было, и на стадии расследования сведений о его гражданстве мы дать не можем», – сказал Нюгорд. Он добавил, что после завершения расследования нарушителя, вероятно, вернут в Россию. В отличие от большинства перебежчиков, убежища в Финляндии иностранец не попросил, и его мотивы ещё выясняются.

Расследование незаконного пересечения границы ведётся в сотрудничестве с российской стороной.





