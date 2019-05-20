За сколотый зуб полицейского Цакунова наказали штрафом. Год под стражей позволил не платить

Дзержинский суд Петербурга поставил точку в истории о борце с царизмом и полицейском зубе. Потерянное здоровье сержанта Сухорукова оценили в 100 тысяч рублей, разрешив Михаилу Цакунову не платить, хотя совсем от расходов не избавили.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 20 мая Цакунов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статья 318 УК). Сотрудник оперативного полка патрульно-постовой службы ГУ МВД Александр Сухоруков пострадал от рук активиста на акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Цакунов стоял с резиновой уткой у Зимнего дворца и был снесён стражами порядка, Сухоруков в пылу задержания лишился зуба.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. От отбытия освобожден в связи с содержанием под стражей», – добавили в пресс-службе суда.

Цакунов провёл под арестом почти год. Из следственного изолятора его выпустили после того, как процесс деструкции мёртвого зуба признали неопасным вредом и смягчили обвинение с части 2 на часть 1 статьи 318 УК.







Пострадавший сержант в суде настаивал, что активист сопротивлялся рьяно, зуб выбил акцентированным ударом в челюсть, но видеоподтверждения этому не нашлось. Помимо физических страданий, страж правопорядка понёс материальные потери – лечение обошлось в 26 110 рублей, сумму он отразил в гражданском иске. Цакунова обязали возместить.

За год в изоляции Михаил Цакунов успел жениться и расстаться. От своих взглядов он не отказывается, но желание ходить на протестные акции в ближайшее время едва ли возникнет, рассказал он в интервью «Фонтанке».