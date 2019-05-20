Huawei пообещал продолжать обновлять свои устройства и сохранить гарантию, несмотря на санкции США

Китайская компания Huawei, с которой после указа Дональда Трампа отказался работать Google, заявила, что продолжит обновлять свои устройства.

«Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру. Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей», – говорится в опубликованном 20 мая заявлении компании.

А официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа американцев сотрудничать.

Как писала «Фонтанка», разрыв отношений между Google и Huawei означает, что смартфоны китайской компании больше не смогут получать обновления Android, а новым версиям устройств закроют доступ к таким сервисам как Google Play Store и Gmail.





