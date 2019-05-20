Ради спасения ребёнка полузащитник «Зенита» Александр Ерохин разведёт мосты над Невой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, чемпион России, член национальной сборной, принял эстафету от одноклубников и стал участником благотворительной акции петербургского футбольного клуба и Русфонда: он готов помочь специалистам «Мостотреста» при разведении одного из мостов Санкт-Петербурга, если будет собрана сумма, необходимая для лечения тяжелобольного малыша.

Помощь требуется полуторагодовалому Тёме Клюшину. У малыша злокачественная опухоль головного мозга. Ему уже провели две операции, но полностью новообразование удалить невозможно из-за опасности повреждения некоторых участков головного мозга. Помочь мальчику может протонная терапия. Но эта процедура слишком дорогая для семьи Тёмы – более 2,5 миллионов рублей. Часть суммы уже собрана, не хватает 1 451 882 рублей.

После того как все средства будут собраны, футболист выполнит своё обещание – отправится на один из главных мостов Петербурга и примет участие в его разведении.

Помочь Тёме можно на сайте Русфонда.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал шестнадцатым участником совместного благотворительного проекта футбольного клуба и Русфонда «Давай-Давай!». Первым был нападающий Халк – в 2015 году он станцевал и спел на Невском проспекте. Полузащитник Данни поработал парикмахером, вратарь Юрий Лодыгин провел для детей экскурсию в Государственном Эрмитаже, нападающий Артём Дзюба отработал смену кондуктором в трамвае, защитник Доменико Кришито вышел на арену цирка, полузащитник Маурисио был таксистом, нападающий Александр Кокорин продавал пышки, главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов стал спасателем МЧС, защитник Николас Ломбертс вышел на Дворцовую площадь в образе Петра Первого, экс-нападающий Александр Кержаков рисовал портреты на Невском проспекте, защитник Бранислав Иванович развозил пиццу, голкипер Андрей Лунев поработал в маршрутном такси, нападающий Антон Заболотный стал воспитателем в детском саду, вратарь Михаил Кержаков рыбачил на Неве, а защитник Луиш Нету вышел на лед в фигурных коньках.