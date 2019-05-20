«Что делать дальше». После обещания Зеленского распустить Раду спикер срочно совещается с бывшим руководством Украины

После произнесенного Владимиром Зеленским на инаугурации обещания распустить Верховную раду спикер украинского парламента срочно пригласил к себе в кабинет бывшего главу государства и премьер-министра.

О встрече спикера Андрея Парубия, экс-президента Петра Порошенко и премьер-министра страны Владимира Гройсмана 20 мая сообщает телеканал «112» со ссылкой на народного депутата Сергея Лещенко.

«Президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. Новость стала холодным душем для большинства депутатов. До проведения досрочных выборов Зеленский также призвал принять новые законы о выборах, об отмене депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении. После окончания инаугурации в кабинете спикера Андрея Парубия собрались премьер-министр Владимир Гройсман и бывший президент Петр Порошенко. Они собрались думать, что делать дальше», – заявил Лещенко в своем телеграм-канале.

Эти сведения о встрече не подтверждены. На странице Гройсмана в Facebook опубликовано поздравление Зеленскому.







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