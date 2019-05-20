И рядом не стояли. Прокуратура уличила Смольный в необоснованном ограничении уличной торговли

Разыграв на аукционе места для продажи сувениров на Дворцовой площади и у Спаса на Крови, чиновники тут же запретили новичку-победителю там торговать. Бизнес соседей, что удивительно, нареканий не вызвал.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Прокуратура Петербурга вынесла представление в адрес главы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиза Качаева. Как следует из письма, направленного в адрес омбудсмена по защите прав предпринимателей Александра Абросимова (есть в распоряжении «Фонтанки»), ведомство потребовало вернуть в Схему размещения нестационарных торговых объектов точки компании «Алые паруса», которые чиновники необоснованно вычеркнули. Механизм торгов так и не смог вывести уличную торговлю в правовое поле, признают участники рынка. А подобные ошибки против интересов бюджета особенно досадны, учитывая масштабы нелегального предпринимательства.

Компания «Алые паруса», созданная в 2005 году и являющаяся одним из крупнейших операторов водных пассажирских перевозчиков, в 2016 году решила выйти на новый для себя рынок нестационарной торговли. «Тогда Смольный начал распределять места с помощью аукционов, и мы одни из первых приняли участие», – рассказывает директор компании Дмитрий Нечаев. Компании удалось получить три торговые точки в знаковых местах – на набережной канала Грибоедова, на Дворцовой площади и на Невском проспекте. Суммарный размер арендной платы составил примерно 2 млн рублей в год.

Отработав три года, компания пришла в КИО продлевать договор. Но, несмотря на то, что претензий к арендатору не было, чиновники только развели руками: два места были исключены из схемы размещения, а третье – на очереди, а значит, торговать там больше нельзя. Непродление договора было равнозначно потере бизнеса: новые места в популярных туристических локациях выставляются на торги нечасто, борьба за них разворачивается нешуточная. Так, согласно данным об итогах аукционов на сайте Смольного, в 2019 году КИО разыграл только одно место в Центральном районе — на площади Островского. Цена взлетела в 50 раз — с 158 тысяч до 8,2 млн рублей в месяц.

Корректировкой схемы размещения нестационарных торговых объектов занимается рабочая группа при комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка. В нее входят чиновники и представители общественных объединений. Но самих предпринимателей, судьбу бизнеса которых решают на заседании, туда не приглашают. Поэтому исключение из списка разрешенных для торговли мест стало для «Алых парусов» неожиданностью.







Не меньшим сюрпризом оказалась хронология процесса. Как выяснилось, запрос на исключение из схемы НТО участков на Дворцовой и канале Грибоедова подала администрация Центрального района, причем сразу после того, как «Алые паруса» выиграли конкурс. Предложение по первому объекту вообще поступило в апреле 2016 года, то есть за месяц до того, как КИО заключил с компанией договор. По каналу Грибоедова в июле 2016-го — на месяц позже подписания.

Свое пожелание чиновники обосновали заботой о красоте города и безопасности движения. Так, первый участок «находился «на территории объекта культурного наследия федерального значения «Зимний дворец и Эрмитаж», а второй «в пределах красных линий основных транспортных магистралей». При этом администрация не заметила десятки других точек, торгующих там же, удивляются предприниматели. Рабочая группа при КРППР согласилась с доводами района и вычеркнула объекты из схемы. Третью точку на Невском проспекте попросил убрать уже КГИОП, но эта заявка отстала от предыдущих, и чиновники не успели ее рассмотреть.

Но «Алые паруса» не торговали возле достопримечательностей в одиночку. Еще в доаукционную эпоху Смольный отдал три десятка мест возле Эрмитажа и Спаса на Крови компаниям «Союз», «Лидер» и «Орбита». Все они ранее принадлежали ХК «Форум» Дмитрия Михальченко, а теперь их владельцем числится Олеся Островская, заместитель директора НП «Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли «Северо-Западный регион».

Выяснив, что соседи указаний на выход не получали, «Алые паруса» заподозрили неладное и обратились в прокуратуру.

Проверка надзорного ведомства опасения подтвердила. Попросив КРППР вычеркнуть торговые точки из схемы, районные власти превысили полномочия. Как следует из письма омбудсмену Александру Абросимову, «оценка расположения НТО относительно красных линий и объектов культурного наследия» входит в компетенцию КГА и КГИОП. Но оба ведомства заявили, что у них никаких претензий к лоткам «Алых парусов» нет. Собственную просьбу убрать точку на Невском проспекте КГИОП также отозвал. В итоге третий договор «Алые паруса» смогли продлить. После прокурорских запросов видение поменялось и у районной администрации: чиновники попросили КРППР вернуть места на Дворцовой площади и у Спаса на Крови обратно в схему. Но на рабочей группе, которая состоялась 17 мая, решение не было приятно, поскольку не все комитеты успели дать свои заключения.

По словам Дмитрия Нечаева, компания уже свернула торговлю у Эрмитажа, где договор кончился в мае, в июне та же участь постигнет точку на канале Грибоедова. Но потери несет не только бизнес, но и город. «Если с нами не продлят договор, бюджет за пять лет недосчитается 10 млн рублей», – отмечает предприниматель. Зато нелегальные торговцы не отчисляют в бюджет ничего. Так, расследование «Фонтанки», проведенное летом 2017 года, показало, что фактическое число лотков возле Эрмитажа и Спаса на Крови в три-четыре раза больше, чем указано в схеме размещения. Пресечь несанкционированную торговлю за два года не удалось: судя по отчетам комитета по контролю за имуществом, данные локации остаются излюбленным местом предпринимателей-нелегалов.

«Меньше их точно не становится. Разве что накануне рейдов часть исчезает, но потом появляется вновь», – говорит Дмитрий Нечаев.

Случай «Алых парусов» не единичный, говорит глава ассоциации «Содействия малому бизнесу» Янина Гришина. По ее словам, подозрения в ошибочном исключении из схемы возникают не только у новичков, но и старожилов рынка. К примеру, группа «Айсберг» Юрия Рагулина лишилась места для киоска на Лермонтовском проспекте. «В обосновании было сказано, что объект шириной 2,3 метра стоит на тротуаре шириной 1,5 метра. Школьнику очевидно, что это невозможно, иначе он нависал бы над проезжей частью. На деле ширина тротуара более 4 метров», – отмечает он.

Но ситуация, в которой из схемы вычеркивают объекты сразу после проведения торгов, является по меньшей мере странной, считает исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. «Тут или халатность, или злой умысел», – подчеркивает он.

Объекты из схемы НТО исчезают довольно часто, но основанием для корректировки чаще всего становится изменение законодательства. «Сейчас объекты массово вычеркивают из-за нового дорожного ГОСТа по инициативе комитета по благоустройству. До этого активность проявлял комитет по энергетике, но сейчас идут навстречу», – комментирует он. По данным КИО, сейчас в схеме 8,8 тысячи мест. Но около 3 тысяч будут удалены из нее, поскольку из-за поменявшихся правил игры чиновники все равно не могут отдать их бизнесу.

При этом попытка сделать распределение мест для нестационарной торговли прозрачной с помощью аукционов успехом не увенчалась, признают участники рынка. Недобросовестные компании играют на повышение, в результате чего цены взлетают до небес. Но победитель либо отказывается заключать договор, и тогда, пока Смольный не проведет новый аукцион, на месте может открыться с десяток нелегальных точек, либо компания, выигравшая размещение небольшого лотка, по факту ставит целый павильон.

«В итоге добросовестный бизнес теряет интерес к торгам», – комментирует Владимир Меньшиков. Анонсированная КИО схема работы с должниками должна выправить ситуацию, рассчитывает он. «Если за выявлением нарушения будет следовать немедленное расторжение, схема перестанет работать, ей не будут пользоваться», – заключил Меньшиков.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»