«И мама услышит, и мама придёт». Жительница Колпино с ножом вмешалась в драку сына: в больнице трое

Бессонница и открытые окна стали предпосылкой кровавой драмы, что разыгралась во дворе дома в посёлке Понтонный Колпинского района. Увидев, что сын проигрывает в конфликте с более зрелым соперником, петербурженка добавила спору аргумент из нержавеющей стали.

Как стало известно «Фонтанке», поножовщина случилась в ночь на воскресенье, 19 мая. Семнадцатилетний житель улицы Южной уже готовился принять поражение от 25-летнего недруга, но пришла подмога. Звуки кулачного боя разбудили в 45-летней женщине материнский инстинкт, с ножом она выбежала на улицу и нанесла удар, целясь в сердце. Оппонент оказался не промах, холодное оружие сумел не только отобрать, но и обратить против.

К полудню 20 мая врачи детской больницы №5 залечивают травмированную область сердца подростка. Его мать и спарринг-партнёр достались медикам 33-й горбольницы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У мужчины колото-резаная рана грудной клетки слева, у женщины останется шрам на пояснице.

Победителя этой схватки теперь будет выбирать полиция. По предварительным данным, приз в виде обвинительного заключения по ст. 111 УК РФ достанется тому, кто получил меньшие увечья.





