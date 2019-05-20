Инаугурации на Украине не обходятся без казусов: у Зеленского выпало удостоверение президента

Почти ни одно вступление в должность президента Украины не обходилось без казусов: то голуби в самый ответственный момент не хотели лететь, то двери Рады закрывались, а солдат почетного караула падал в обморок. 20 мая 2019 года удостоверение нового главы государства Владимира Зеленского упало на пол.

Политик взял документ и, как того требует протокол, положил его на подушечку, которую держал солдат почетного караула. Тот должен был отойти от главы государства на несколько шагов, однако, сделав это, он потерял удостоверение Зеленского. Чтобы избежать конфуза, один из депутатов поднял документ и вернул его на место.

Казусы случались и у предшественников. Так, в 2014 году перед Петром Порошенко солдат почетного караула упал в обморок из-за жары и переутомления.







В 2010 году перед Виктором Януковичем закрылись двери Верховной рады, где тот должен был принимать присягу.

Кроме того, украинцы обратили внимание, что во время исполнения гимна глава государства, по всей видимости, не знал слов.

Виктор Ющенко в 2005 году хотел красиво запустить голубей с оранжевыми ленточками на майдане, однако птицы никак не хотели взлетать.

При вступлении в должность Леонида Кучмы тот должен был символично пожать руку своему предшественнику, однако из-за того, что присяга заняла меньше времени, новоиспеченный президент общался с людьми до появления Кравчука.

Стоит также отметить, что победитель президентских выборов Украины – 2019 обещал скромную инаугурацию «без банкета», решив выделиться из череды предшественников. К зданию Рады он пришел пешком, пообщавшись по пути с избирателями. До него все президенты, включая даже его вымышленного персонажа в «Слуге народа» Василия Голобородько, прибывали на автомобилях, а граждан раньше на мероприятие особо не приглашали. На мероприятие Зеленского пришли простые украинцы, которые, правда, стояли за ограждениями в цветах украинского флага. Президент активно подходил к своим сторонникам и даже делал селфи.

Приглашение людей на инаугурацию – не самое типичное для стран СНГ явление, так как больше такая традиция характерна для ЕС и США, где президенты считают, сколько граждан пришло посмотреть на их вступление в должность. Порошенко и Янукович проехали по пустым улицам, а у входа в Раду их ждали только журналисты. Исключением можно считать Виктора Ющенко, который вступил в должность вполне традиционно в здании Рады, однако затем отправился к сторонникам на майдан. При этом почетный караул, который встречал Зеленского, заметно поредел, если сравнивать с инаугурацией предшественников. Если Януковича и Порошенко ждали десятки солдат, то Зеленского – всего 4 человека.