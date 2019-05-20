Россия выполнит наблюдательный полет над Чехией

Россия планирует провести наблюдательный полет над территорией Чехии, сообщает 20 мая пресс-служба Минобороны РФ. Полет будет выполнен на самолете наблюдения Ан-30Б в рамках международного договора по открытому небу.

«Наблюдательный полет над территорией Чешской Республики будет выполняться в период с 20 по 24 мая 2019 г. с аэродрома открытого неба Пардубице. Максимальная дальность полета составит 800 километров. Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а чешские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — сообщили в российском военном ведомстве.





