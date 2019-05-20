Бой с колеёй охватит 11 км. Сузят участок КАД между Московским и Таллинским шоссе

На 11-километровом участке кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Московским шоссе и Таллинским шоссе ликвидируют колейность. В связи с этим на внутреннем кольце перекроют одну полосу.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 по 27 мая на участке с 65-го по 76-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения полоса безопасности и первая полоса. На второй, третьей и четвёртой полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Техносфера Инжиниринг». Информация о перекрытии будет выведена на табло и знаки переменной информации.







Напомним, что до 23 мая также вдвое сужен участок внутреннего кольца между Пулковским и Таллинским шоссе, а до 26 мая закрыты две полосы между Московским шоссе и вантовым мостом.

Кроме того, до 31-го на кольцевой автодороге закрыт съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо. Там делают развязку с платной трассой М-11.