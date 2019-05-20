Прокуратура уличила «Ленту» и «Невскую косметику» в слишком грязных сточных водах

Прокуратура Невского района обнаружила в сточных водах компаний «Лента», «Зеркальная фабрика», «Барс-2», «Невская косметика» чрезмерно много загрязняющих веществ – цинк, нефть, железо и другие. Руководители учреждений уже получили предупреждение от правоохранителей, сообщает 20 мая пресс-служба ведомства.

«По данным фактам прокуратура района в адрес руководителей организаций внесла представления об устранении нарушений, а также причин и условий, этому способствовавших, а также поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», – сообщают правоохранители. Выявить нарушителей ведомству помогло ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Ранее прокуроры из Пушкинского района нашли схожие нарушения у торгового комплекса «Аутлет Вилладж» в Пулково. Однако сильнее всех экологически нагрешила компания «Воздушные ворота Северной столицы» – чиновники Смольного обнаружили, что оператор аэропорта сбрасывал в реку Новую отходы, из-за которых концентрация загрязняющих веществ в ней превысила допустимые уровни в 5400 раз. Возбуждено уголовное дело, обвинение по статье 246 УК РФ предъявлено экс-главе «Воздушных ворот Северной столицы» Владимиру Якушеву.





