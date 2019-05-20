В жару не пустят. На трассах введены «температурные» ограничения для грузовиков

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С 20 мая вступают в силу «температурные» ограничения движения грузовиков по федеральным трассам. Согласно приказу Росавтодора, действовать они будут до 31 августа при жаркой погоде.

Временные ограничения вводятся для сохранности асфальтобетонного покрытия трасс. В жару при проезде тяжелых грузовиков на дороге образуется колея. При дневной температуре воздуха свыше 32 градусов проезд по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием для транспортных средств с нагрузкой на ось или группу осей, превышающую установленную правилами грузоперевозок, будет ограничен.

Ограничения коснутся в том числе таких трасс как М-10 «Россия», «Кола» и Санкт-Петербург – Псков. С полным перечнем автодорог можно ознакомиться в приказе Росавтодора.





