Без Google Play, без карт, без обновлений. Как жить дальше, если у тебя смартфон Huawei

- Смартфоны компании не смогут обновлять Android и пользоваться сервисами Google. Как это будет работать?
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А на новых телефонах будет работать?
- А если у меня не Huawei, а смартфон под брендом Honor?
- На новых телефонах Huawei будет Android?
-
А если мне нужен именно полноценный Android – надо уже искать замену Huawei?
1 Смартфоны компании не смогут обновлять Android и пользоваться сервисами Google. Как это будет работать?
Собеседники в Google пообещали, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать на уже купленных устройствах Huawei. Но сама операционная система Android перестанет обновляться, и новейшую 10 версию Android Q пользователи, скорее всего, уже не увидят.
2
А на новых телефонах будет работать?
Нет, у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
3 А если у меня не Huawei, а смартфон под брендом Honor?
Так как это бренд Huawei, то он также оказался в американском черном списке, вместе с остальными связанными с китайской компанией брендами и юрлицами.
4 На новых телефонах Huawei будет Android?
В компании Huawei уже заявили, что будут продолжать «создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всем мире». И у них есть для этого несколько вариантов.
Android – это продукт с открытым исходным кодом. И он сможет продолжить работать на телефонах без уже упомянутых Play Market, обновлений безопасности от Google, почты Gmail, карт и множества других сервисов и приложений. Тем более что многие из этих сервисов в Китае и так работали с ограничениями. Не исключен и переход на другую операционную систему. Уже три года компания создает собственную Kirin OS.
5
А если мне нужен именно полноценный Android – надо уже искать замену Huawei?
Пока преждевременно. Сейчас Google не имеет права предоставлять Huawei аппаратные и программные продукты собственного производства без одобрения правительства, но при этом компания является крупнейшим игроком рынка и плательщиком лицензионных отчислений. Очевидно, что ограниченное взаимодействие может быть достигнуто — это предмет для переговоров.
Илья Казаков, Андрей Переславцев, "Фонтанка.ру"