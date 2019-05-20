Без Google Play, без карт, без обновлений. Как жить дальше, если у тебя смартфон Huawei

4 На новых телефонах Huawei будет Android?

В компании Huawei уже заявили, что будут продолжать «создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всем мире». И у них есть для этого несколько вариантов.

Android – это продукт с открытым исходным кодом. И он сможет продолжить работать на телефонах без уже упомянутых Play Market, обновлений безопасности от Google, почты Gmail, карт и множества других сервисов и приложений. Тем более что многие из этих сервисов в Китае и так работали с ограничениями. Не исключен и переход на другую операционную систему. Уже три года компания создает собственную Kirin OS.