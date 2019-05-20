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Общество

Без Google Play, без карт, без обновлений. Как жить дальше, если у тебя смартфон Huawei

Без Google Play, без карт, без обновлений. Как жить дальше, если у тебя смартфон Huawei
Jaap Arriens/Sipa USA/Коммерсантъ

"Фонтанка" составила инструкцию для пользователей продукции корпорации Huawei.

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20.05.2019 14:21
Без Google Play, без карт, без обновлений. Как жить дальше, если у тебя смартфон Huawei
  1. Смартфоны компании не смогут обновлять Android и пользоваться сервисами Google. Как это будет работать?
  2. А на новых телефонах будет работать?
     
  3. А если у меня не Huawei, а смартфон под брендом Honor?
  4. На новых телефонах Huawei будет Android?
  5. А если мне нужен именно полноценный Android – надо уже искать замену  Huawei?
     

1 Смартфоны компании не смогут обновлять Android и пользоваться сервисами Google. Как это будет работать?

Собеседники в Google пообещали, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать на уже купленных устройствах Huawei.  Но сама операционная система Android перестанет обновляться, и новейшую 10 версию Android Q пользователи, скорее всего, уже не увидят. 

2 А на новых телефонах будет работать?
 

Нет, у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.

 

3 А если у меня не Huawei, а смартфон под брендом Honor?

 

Так как это бренд Huawei, то он также оказался в американском черном списке, вместе с остальными связанными с китайской компанией брендами и юрлицами. 

 

4 На новых телефонах Huawei будет Android?

 

В компании Huawei уже заявили, что будут продолжать «создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всем мире». И у них есть для этого несколько вариантов.

Android – это продукт с открытым исходным кодом. И он сможет продолжить работать на телефонах без уже упомянутых Play Market, обновлений безопасности от Google, почты Gmail, карт и множества других сервисов и приложений. Тем более что многие из этих сервисов в Китае и так работали с ограничениями.  Не исключен и переход на другую операционную систему. Уже три года компания создает собственную Kirin OS. 

5 А если мне нужен именно полноценный Android – надо уже искать замену  Huawei?
 

Пока преждевременно. Сейчас Google не имеет права предоставлять Huawei аппаратные и программные продукты собственного производства без одобрения правительства, но при этом компания является крупнейшим игроком рынка и плательщиком лицензионных отчислений. Очевидно, что ограниченное взаимодействие может быть достигнуто — это предмет для переговоров.

Илья Казаков, Андрей Переславцев, "Фонтанка.ру"