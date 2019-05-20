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Общество
20.05.2019 20:57
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«Ваш смартфон превратится в тыкву». Как Apple ответит за Huawei

Происходящее с Huawei эксперты называют безумием. Политики без суда и следствия уничтожают устройства миллионов пользователей, которые находятся за пределами Китая и США. В Поднебесной уже появилась идея прикрыть завод Apple.

«Ваш смартфон превратится в тыкву». Как Apple ответит за Huawei

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Администрация Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Теперь все ждут ответа из Китая. Ситуация показала скептикам, что продвигаемое в России импортозамещение – не окончательная инвестиция в пустоту.

Корпорация Huawei основана в 1987 году в Китае. В ней трудятся более 180 тысяч сотрудников в 170 с лишним странах мира. С 2016 года она входит в тройку ведущих мировых производителей смартфонов, уступая лишь Samsung и Apple. По итогам 2018 года она продала порядка 203 млн смартфонов, вплотную приблизившись к Apple с 209 млн, а ее доля на мировом рынке выросла до 13%, по данным аналитической компании Gartner. В четвертом квартале минувшего года Huawei показала и вовсе лучшие темпы роста продаж смартфонов среди всех крупнейших производителей —38%. За то же время продажи Apple упали на 12%. Бренд Honor, принадлежащий Huawei, по итогам первого квартала 2019 года занял почти треть российского рынка смартфонов, сместив корейцев и американцев. Вместе с основным Huawei они занимают сразу 36,3% российского рынка смартфонов. 

То есть у каждого третьего россиянина телефон от Huawei. Как теперь им жить, «Фонтанка» подробно рассказала. Если кратко, то гаджеты Huawei потеряют доступ к обновлениям операционной системы Android. Некоторая часть программ продолжит функционировать, но новые смартфоны Huawei лишатся доступа к Google Play Store, недоступными окажутся приложения Gmail и YouTube. Кроме того, фирма не сможет приобретать компоненты от Intel и Qualcomm и даже их конкурентов в лице AMD –  американских компаний.

На китайском рынке от такого шага, как шутят эксперты, не велика потеря, – там большая часть приложений от Google и так была заблокирована. У Huawei есть собственный процессор Kirin и одноименная операционная система. Есть и наработки по сервисам. В марте 2019 года компания даже сообщила о своих планах запустить в России сервис Huawei Music, который сможет заменить Google Play Music, Apple Music и «Яндекс.Музыку». Но на европейском рынке, втором по значимости, после родного для Huawei Китая, этого будет явно недостаточно.



«Отказ от использования приложений и услуг Google лишит смартфоны Huawei привлекательности для пользователей за пределами Китая, — рассказал CNN аналитик IDC Брайан Ма. — Это сделает телефоны Huawei непригодными для использования, они лишатся спроса».

А значит, обойти Samsung и занять первое место уже как минимум не получится. Продажи смартфонов, ноутбуков и прочей электроники будут снижаться, а за прошлый год они принесли Huawei более 45% выручки. 

Скажутся санкции и на остальном телекоммуникационном бизнесе. Например, развертывании сетей связи пятого поколения. Аналитик Rosenblatt Securities Райан Кунц заявил Bloomberg, что Huawei «сильно зависит» от американской полупроводниковой промышленности, и компания будет изувечена без поставки ключевых компонентов из США. Это может стать поводом для задержки внедрения 5G-сетей.

Но Huawei стояла на пороге 50-миллиардного контракта на поставку оборудования по «закону Яровой» для сотового оператора МТС и его дочернего интернет-провайдера МГТС. 

– По нашему мнению, в случае развития негативного сценария в рамках торговой и технологической войны между США и Китаем Huawei будет терять долю рынка, в том числе и в России, – уверен Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

– Нишу Huawei на российском рынке с радостью займут все остальные производители смартфонов на Android, и крайне вероятно, что их реклама в самое ближайшее время пополнится прямыми указаниями на то, что у них обновляется Android, есть доступ к YouTube, поиску и картам от Google, работают платежи Google Pay, а приложения можно скачивать через официальный магазин. Иными словами, в ближайшие месяцы можно ожидать, что слово Google замелькает в рекламе повсюду, – считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

Анна Бодрова, старший аналитик  «Альпари»,  предполагает, что  главным претендентом на место Huawei может стать китайская Xiaomi. 

Договорятся ли?

Год назад подобную технологию устранения компаний с рынка американцы обкатывали на китайской ZTE. Её телефоны отказывались активироваться, доступ к американским сервисам и комплектующим был ограничен за то, что, по мнению властей США, с 2010 по 2016 год ZTE продавала в Иран и КНДР устройства, изготовленные с применением деталей из Соединённых Штатов. В мае 2018 ZTE приостановила из-за этого операционную деятельность. Но вскоре Дональд Трамп заявил, что его администрацией была достигнута договорённость о снятии введенных в её отношении ограничений на ведение бизнеса с американскими компаниями, и все вернулось на круги своя. 

Новые санкции США к китайским компаниям — в данном случае к Huawei — являются очередным механизмом давления на Пекин. Но Китай – опасный соперник в плане ультиматумов. На его территории, например, производятся устройства американской Apple. Источник газеты «Жэньминь жибао» в компартии уже намекнул, что власти КНР могут остановить выпуск смартфонов яблочной компании на заводе Foxconn в городе Шеньчжень под Гонконгом. А китайские пользователи начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку родной компании, пишет ixbt.com.

На фоне произошедшего с Huawei принятые в России в последние годы законы о суверенном Интернете, решения о разработке собственных операционных систем и процессоров для военных и чиновников уже не выглядят только как попытка лишний раз потратить государственные ресурсы. Хотя только за 2018 год на импортозамещение в стране было потрачено более 600 млрд рублей. При этом, несмотря на декларируемый на уровне президента Путина курс на замену иностранного отечественным, в микроэлектронике Россия до сих пор не способна обеспечить себя.

– У России нет собственной модели смартфона, которая бы отвечала всем требованиям времени и технологий, в этом плане мы полностью зависимы от импортных поступлений, – констатировала Анна Бодрова.

А Делицын напомнил, что два года назад из сегмента смартфонов ушел «Ростех», реализовав опцион на продажу 25,1% акций в компании Yota Devices, разработчика YotaPhone. За 3 млрд рублей долю купили китайцы. Из того же разряда и «тайна» петербургских планшетов для Минобороны по 350 тысяч за штуку, которые собирают из французских, немецких и американских комплектующих в Петербурге.

– Гораздо более близкие к нашему государству кейсы – это ограничения на сырье из Ирана и Венесуэлы. При этом риск наткнуться в процессе построения цифровой экономики на прекращение обновлений операционных систем и запрет на обновление программного обеспечения для корпораций вполне реален. Действовал ведь с начала восьмидесятых запрет на продажу СССР хайтека, – отметил Делицын.

По его мнению, к тому, что операционные системы на компьютерах миллионов специалистов превратятся в тыквы, сейчас не готовы ни государство, ни бизнес, ни обычные пользователи. Однако вряд ли Трамп займётся ими вплотную прежде, чем извлечёт поставленные им цели из атаки на Huawei.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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