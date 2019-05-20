Зеленский попросил в отставку министра обороны Украины. Тот согласился

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Заявление об отставке он разместил в своем Facebook-аккаунте 20 мая.

«Честь есть!» — прокомментировал заявление Полторак.

Владимир Зеленский после вступления в должность главы государства в понедельник призвал Верховную раду освободить от должности министра обороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.

17 мая заявление об отставке написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В тот же день о своем желании покинуть пост секретаря Совета по национальной безопасности и обороны заявил Александр Турчинов, вчера вечером его отставку принял бывший президент Украины Пётр Порошенко.





