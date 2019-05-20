Зеленский о Донбассе и Крыме: Невозможно потерять то, что и так наше по праву

Президент Украины Владимир Зеленский, час назад официально вступивший в должность, заявил, что невозможно потерять то, что "и так наше по праву". И Крым, и Донбасс – это украинская земля. Об этом он заявил во время своего обращения к народу в Верховной раде, трансляцию вел "112 Украина".

"Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, но и самое главное – людей", – сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что за эти годы власть не сделала ничего, чтобы жители Донбасса и Крыма чувствовали себя украинцами.

"И Крым, и Донбасс – это украинская земля. Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – это людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы", – сказал президент.







Зеленский добавил, что первым шагом станет возвращение всех украинских пленных. Следующий вызов – это возвращение утраченных территорий. "История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", – сказал он.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В сессионном зале Верховной рады Зеленский принес присягу президента Украины. К присяге Зеленского привела председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины.

Владимир Зеленский уже объявил о роспуске парламента страны – Верховной рады Украины.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ 18 марта 2014 года после проведения референдума, решение поддержали свыше 90 процентов жителей этих территорий. Чуть позже в Донбассе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, независимые от Украины. Киев развязал против них боевые действия. которые не закончились до сих пор.