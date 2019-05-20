Петербуржцы помогли регбисту с инвалидностью отправиться на международный турнир

Благодаря помощи петербуржцев в максимально сжатые сроки удалось собрать средства для приобретения новой спортивной коляски Сергею Бушманову, члену сборной России и Санкт-Петербурга по регби на колясках. Теперь спортсмен сможет выступить на турнире и пройти международную классификацию, рассказали в Благотворительном фонде «ТОЧКА ОПОРЫ», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью.

Напомним, фонд объявил срочный сбор на инвентарь для Сергея Бушманова, так как коляска, на которой он выступал до недавнего времени, пришла в негодность. Без неё спортсмен не смог бы выступить на ближайших международных соревнованиях Metro CUP, которые пройдут в июле в Польше. На финансовую поддержку от профильных организаций рассчитывать не приходилось, так как их бюджет формируется на год вперед. Между тем инвентарь для регби является одним из самых дорогостоящих в паралимпийском спорте – на спортивную коляску, изготовленную по индивидуальным меркам, требовалось 375 тысяч рублей.

На помощь пришли жители Петербурга и не только. Как сообщили в фонде, пожертвования поступали из разных городов России. Основную часть суммы внёс анонимный благотворитель в последний день сбора.

«Профессиональная регбийная коляска в ближайшее время будет заказана в Германии и изготовлена по индивидуальным меркам Сергея в течение трёх недель. Новый инвентарь даст спортсмену возможность управлять им так, как нужно, позволит улучшить мастерство и закрепиться в сборной России. Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и Клуба по регби на колясках Санкт-Петербурга говорят спасибо каждому, кто в короткие сроки помог закрыть проект. Также благодарим за поддержку: «Фонтанку.ру», Regnum, «Русского репортера», «Телеканал 78», «Собаку.ру», «Рамблер спорт» и др. Подписчиков в группах Фонда в социальных сетях – репосты и лайки имеют значение. Так побеждаем!» – поблагодарили в фонде.