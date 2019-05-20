В Петербурге за сутки исчезли два «Порше». Добраться до одного преступникам помог эвакуатор

Закрытый гараж в Выборгском районе Петербурга не защитил от угонщиков чёрный «Порше Панамера» за 4,5 миллиона рублей. Его немногим более дешёвого собрата увезли из дилерского центра, вооружившись липовыми документами.

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, коричневый «Порше Панамера» уехал из дилерского центра на Пулковском шоссе, 14, с разрешения сотрудников два дня назад. В заблуждение их ввела генеральная доверенность, которая якобы позволяла забрать выставленный на продажу автомобиль, а также регистрационный знак и СТС.

43-летний владелец продавал «Порше» с февраля, но расставание с машиной стало для него сюрпризом. Пропажу он оценил в 3,5 миллиона рублей.

Ещё один «Порше», но чёрный и на миллион дороже, исчез из гаражного кооператива «Приморец» на Торфяной дороге в Парголово. Машина находилась там последнюю неделю, но в выходные гараж оказался вскрыт, машина пропала. Просмотр записей с камер показал, что чёрный «Порше» увёз эвакуатор. Сотрудник заявил, что был вызван вывезти машину во Всеволожский район Ленобласти – автомобиль якобы попал в ДТП и был не на ходу.







Владелицей «Порше» является 69-летняя петербурженка. В её автопарке есть и другой автомобиль этой же марки. На них за последние два года хозяйка собрала больше двух десятков штрафов.