Пробки в Петербурге доказали: пришло лето. Но на Ржевке стоят не из-за дачников

Расположение пробок в Петербурге утром 20 мая демонстрирует, что начался летний сезон. Встали въездные магистрали как с севера, так и с юга: видимо, многие горожане решили возвращаться в город с дач не в воскресенье вечером, а в понедельник утром. На Охте своя причина транспортных проблем: там закрыт один из перекрёстков на важной транзитной магистрали – Ириновском проспекте.

На Новоприозерском шоссе (трасса «Сортавала») пробка растянулась примерно на 5 километров. На Выборгском шоссе образовались заторы в обе стороны, и пользователи «Яндекса» отметили ДТП между КАД и Горским шоссе. В Мурино 3-километровая пробка, впрочем, там плотно независимо от времени года. На КАД постоянная пробка из-за реконструкции дороги.

На юге, как обычно, затор на Петрозаводском шоссе и на Московском шоссе. Пробки также на Пулковском и Красносельском шоссе. На первом отмечено ДТП, по поводу второго очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что там ДТП и ремонт дороги.







В «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» приветствуют дачников, привычно ругают обочечников, но в целом царит позитивный настрой.

Сейчас в Петербурге «жёлтые» 4 балла, и за время написания новости пробки стали уменьшаться.

Отдельный пункт программы – Красногвардейский район. Там закрыли перекрёсток проспектов Ириновского и Наставников и для перераспределения потоков два участка соседних улиц сделали односторонними. Сегодня в районе, по данным сервисов «Яндекса», конечно, «ужас, но не «ужас-ужас-ужас». Судя по обсуждению проблемы в группе «Ладожская рулит», к изменению схемы движения в большей степени оказались не готовы пассажиры общественного транспорта, чем автомобилисты:

«Мне надо к Большеохтинскому мосту, я не знаю, как туда доехать теперь. Стоит все намертво. Где надо было ловить 90 маршрутку, хз вообще. Вышла из дома почти на час раньше и все равно опоздаю, чувствую».

«Абсолютно все автобусы пустили по Ударников в связи с полным закрытием Ириновского. Плюс все машины соответственно. Ударников стоит. И это с 7 утра».

«Это надо додуматься – пустить весь транспорт в объезд по улице, где движение сужено до одной полосы из-за ремонта теплотрассы!».

«Классика. Не могу уже час выехать с района. Красота».

В целом по городу максимальная загруженность дорог утром составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщают «Яндекс.Пробки».

Самыми загруженными магистралями стали шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (8 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов). На одной магистрали был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени, – это Выборгское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие утренние пробки: