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Город
20.05.2019 11:05
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Пробки в Петербурге доказали: пришло лето. Но на Ржевке стоят не из-за дачников

Расположение пробок в Петербурге утром 20 мая демонстрирует, что начался летний сезон. Встали въездные магистрали как с севера, так и с юга: видимо, многие горожане решили возвращаться в город с дач не в воскресенье вечером, а в понедельник утром. На Охте своя причина транспортных проблем: там закрыт один из перекрёстков на важной транзитной магистрали – Ириновском проспекте.

На Новоприозерском шоссе (трасса «Сортавала») пробка растянулась примерно на 5 километров. На Выборгском шоссе образовались заторы в обе стороны, и пользователи «Яндекса» отметили ДТП между КАД и Горским шоссе. В Мурино 3-километровая пробка, впрочем, там плотно независимо от времени года. На КАД постоянная пробка из-за реконструкции дороги.

На юге, как обычно, затор на Петрозаводском шоссе и на Московском шоссе. Пробки также на Пулковском и Красносельском шоссе. На первом отмечено ДТП, по поводу второго очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что там ДТП и ремонт дороги.



 

 

 

В «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» приветствуют дачников, привычно ругают обочечников, но в целом царит позитивный настрой.

Пробки в Петербурге доказали: пришло лето. Но на Ржевке стоят не из-за дачников

Сейчас в Петербурге «жёлтые» 4 балла, и за время написания новости пробки стали уменьшаться.

Отдельный пункт программы – Красногвардейский район. Там закрыли перекрёсток проспектов Ириновского и Наставников и для перераспределения потоков два участка соседних улиц сделали односторонними. Сегодня в районе, по данным сервисов «Яндекса», конечно, «ужас, но не «ужас-ужас-ужас». Судя по обсуждению проблемы в группе «Ладожская рулит», к изменению схемы движения в большей степени оказались не готовы пассажиры общественного транспорта, чем автомобилисты:

 

  • «Мне надо к Большеохтинскому мосту, я не знаю, как туда доехать теперь. Стоит все намертво. Где надо было ловить 90 маршрутку, хз вообще. Вышла из дома почти на час раньше и все равно опоздаю, чувствую».
  • «Абсолютно все автобусы пустили по Ударников в связи с полным закрытием Ириновского. Плюс все машины соответственно. Ударников стоит. И это с 7 утра».
  • «Это надо додуматься – пустить весь транспорт в объезд по улице, где движение сужено до одной полосы из-за ремонта теплотрассы!».
  • «Классика. Не могу уже час выехать с района. Красота».

 

В целом по городу максимальная загруженность дорог утром составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню, сообщают «Яндекс.Пробки».

Самыми загруженными магистралями стали шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (8 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов). На одной магистрали был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени, – это Выборгское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие утренние пробки:

 

  1. 9:57, внутренняя сторона КАД, 11,3 км, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа.
  2. 9:15, внешняя сторона КАД, 10,4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.
  3. 8:56, внутренняя сторона КАД, 9 км, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  4. 1:02, Московское шоссе, 7,5 км, от улицы Тельмана до Колпинского шоссе. Пробка продержалась 6 часов 30 минут.
  5. 9:18, Выборгское шоссе, 5,4 км, от остановки «Ручей Дранишник» до улицы Шишкина. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

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