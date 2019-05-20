Зеленский распустил Верховную раду и пригрозил депутатам лишением неприкосновенности

Победитель президентских выборов на Украине во время инаугурации объявил о роспуске Верховной рады и призвал отменить в стране депутатскую неприкосновенность.

«Президент — это не икона. Пожалуйста, чтобы не было моих портретов», – заявил 20 мая президент Украины во время своей первой официальной речи.

Зеленский порекомендовал чиновникам повесить в кабинетах фотографии своих детей, чтобы смотреть на них при принятии решений.

По его словам, «правительство не решает наших проблем», поэтому он считает, что нужно дать места тем, кто думает о будущем, а не о выборах.







«Я распускаю Верховную раду», – отметил президент.

Он также призвал принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

О том, что парламент может быть распущен досрочно, Зеленский ранее уже говорил. Основанием, по его мнению, станет то, что в правящей коалиции не состоит более половины депутатов после того, как в 2016 году «Европейскую Украину» покинула «Самопомощь». Теперь в течение месяца должна быть сформирована новая коалиция, как того требует закон. До этого момента парламент страны распустить нельзя.