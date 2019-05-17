Мегаватты с видом на Балтику. Строители ветропарков ищут инвестора

В Петербурге разворачивается противостояние проектов первых ветропарков. Один – на дамбе (около 40 ветрогенераторов под сотню метров каждый). Место под второй пока не определено, но, говорят авторы проекта, "его должно быть видно с высоты Лахта Центра".

коллаж "Фонтанки"

Проект «ВЭС Дамба» предполагает возведение ветрогенераторных установок вдоль северной части комплекса защитных сооружений, с внутренней, невской стороны – от побережья площадки Горская на севере до острова Котлин на юге. Проектная мощность в 125 МВт достаточна, например, чтобы обеспечить светом все жилые дома Кронштадта. Городские власти в курсе, ждут экологической экспертизы и подробно расписанного плана реализации проекта. Главным конкурентом может стать ветропарк ПАО «ТГК-1». Оба проекта рассчитывают на средства госпрограммы, предполагающей компенсацию затрат за счет потребителей-юрлиц.

Миллиарды на ветер

Сейчас проект существует в виде готового предложения для инвесторов, которых ищет автор идеи, ООО «Ветропарк». Объем вложений оценен в 15 млрд рублей, срок окупаемости подключенной к общей сети электростанции, выдающей 370 тысяч Мвт/ч, – от девяти лет. Ветряки должны представлять из себя 38-40 башен высотой больше 80 м со снабженными лопастями гондолами. Башни могут стоять как на земле, так и на дне залива – в зависимости от удобства конкретного участка дамбы. При согласовании точек расположения ветряков авторы проекта собираются обращаться за экспертизой в Роспотребнадзор, за согласованием участков – в Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

За состояние дамбы отвечает дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга, подчиненная федеральному МинстройЖКХ — однако специалисты дирекции дали «Фонтанке» понять, что согласовывать подобные проекты не их компетенция.







Городской комитет по энергетике признался, что «Ветропарк» официально уведомлял их о планах «ВЭС Дамба» прошлой осенью, однако окончательного варианта с готовым планом мероприятий по реализации проекта авторы пока не представили. Комитет по природопользованию сделал замечание: ветряки предлагается ставить на пути миграции птиц, это может привести к «снижению биологического разнообразия орнифауны».

Вице-губернатор Евгений Елин, отвечающий за экономическое развитие, управление имуществом и землей, признался «Фонтанке», что «ВЭС Дамба» могла бы стать интересным проектом.

Обращаться за необходимыми согласованиями «Ветропарк» собирается после того, как закончит пилотный проект. В этом году должна быть готова площадка под «ВЭС Свирица» – в Волховском районе, где река Свирь впадает в Ладожское озеро. Здесь должны расположиться 19 ветрогенераторов мощностью 68 МВт. Об этом проекте на его начальной стадии писали коллеги из 47news. Теперь он приобрел реальные очертания: участок в 75 га оформлен в собственность ООО «Ветропарк», сейчас готовится фундамент, уточнен объем требуемых инвестиций – 7,5 млрд рублей. Компания ведет проектирование еще на двух площадках неподалеку. Они, как и водная гладь Финского залива, хороши тем, что вокруг на сотни и тысячи гектаров нет высоких строений и деревьев.

ООО «ВЭС Дамба» и ООО «ВЭС Свирица» были зарегистрированы бизнесменом Игорем Брызгуновым в 2015 и 2014 годах. Девелопером проектов выступает ООО «Ветропарк», принадлежащее пополам Игорю Брызгунову и ООО «Гидромеханизированное предприятие «Онега» Антона Евнукова. Основателя группы компаний «Онего Шиппинг», занимающейся морскими перевозками и обслуживанием судов в порту Сабетта, Александра Рослякова называют одним из идейных вдохновителей и главным инвестором на начальной стадии.

Конкуренты под Лахта Центром

Инвесторами бизнес-партнеры видят в первую очередь участников госпрограммы строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии. Участники победили на специальных конкурентных отборах Минэнерго, где разыгрывалось право на поставку в общую сеть 3,15 ГВт, выработанных с помощью энергии ветра. Условия госпрограммы подразумевают компенсацию всех вложений в строительство ветроэлектростанций плюс 12% доходности – за счет платежей, разбитых на всех потребителей-юрлиц европейской части России. Платежи перечисляются по так называемым договорам поставки мощности. На потребителей-физлиц подобные договоры не распространяются.

Самые крупные из победителей конкурентных отборов Минэнерго, на которых приходится 85% мощности, – совместное предприятие «Роснано» с финской Fortum «Ветропарки ФРВ (Фонд развития ветроэнергетики)» и компания «Новавинд» «Росатома».

Формально Петербурга и Ленобласти в регионах, где победители отборов обещали строить ветроэлектростанции, нет. Однако, по правилам госпрограммы, каждый проект может быть один раз перенесен на другую площадку – если инвестор сочтет ее более привлекательной.

Заветные 3,15 ГВт необходимо выдать в сеть до 2024 года, однако на данный момент введены в строй только 70 МВт – это два ветропарка в Ульяновской области ООО «Фортум». Сейчас в России строятся три ветропарка под Ростовом, один в Адыгее, один в Мурманске.

За срыв сроков выдачи выигранных на конкурентном отборе мегаватт в сеть победителей ждут штрафы в сотни миллионов рублей, а заявленные мегаватты могут быть отобраны и снова выставлены на конкурс.

В конце мая — начале июня должен состояться первый такой отбор, на примерно 70 «штрафных» мегаватт, так и не введенных в строй в 2018 году.

В отборе собирается участвовать главный конкурент «Ветропарка» в борьбе за статус создателя первой петербургской ветроэлектростанции. «Газпром энергохолдинг» в понедельник, 20 мая, заявил, что подает заявку на ветропарк мощностью 50 МВт в Ленобласти. Место пока не определено, об идее создания этого ветропарка дочернее ПАО «ТГК-1» объявило год назад. Гендиректор холдинга Денис Федоров заявил, что будет рад наблюдать с высоты Лахта Центра именно ветряки ТГК-1, а не какой-нибудь другой компании.

Недобор гигаватт

«Сейчас отставание в возведении ветроэлектростанций за счет потребителей составляет около года, – признается источник в одной из компаний, победивших на отборе 2017 года, – и оно может расти, так как процесс строительства сплошным потоком так до сих пор никем и не налажен».

И именно поэтому готовые площадки под Петербургом, говорит собеседник «Фонтанки», теоретически могут заинтересовать победителей отборов.

Самый крупный из потенциальных инвесторов, «Ветропарки ФРВ» («Роснано» и Fortum) обязан ввести в строй 1,8 ГВт ветроэлектростанций к 2024 году. Проекты ВЭС на Финском заливе и в Ленобласти в компании назвали интересными. Однако на вопросы о планах воспользоваться предложением петербургского «Ветропарка» ничего конкретного «Фонтанке» не ответили.

Компания «Новавинд», которой предстоит выдать в сеть 1 ГВт мощности, пока поглощена процессом ввода в строй первенца в Адыгее. Первая очередь станции мощностью 150 МВт опаздывает со вводом в строй уже почти на полгода. «Мы не слышали о петербургских площадках, – признались в «Новавинде». – На своих же площадках обычно мы сами выступаем девелоперами».

Метеорологи называют Петербург и окрестности регионом с низкой активностью ветра, и многие годы считалось, что здесь не стоит строить подобные электростанции. В «Ветропарке» уверяют: данные спутников и натурные измерения показывают на Финском заливе в районе дамбы мощность ветра до 550 Ватт на м2 — достаточно для заявленной мощности в 125 МВт. На других выбранных компанией участках – не хуже. «Российская ассоциация ветроиндустрии» называет Петербург и Ленобласть одними из самых перспективных мест для строительства ветропарков.

Ветроэнергетика больше всего распространена сейчас в Китае, США и на севере Европы. В мире действует около 600 ГВт подобных электростанций, за прошлый год мощности выросли на 54 ГВт. В октябре англичане запустили крупнейший прибрежный ветропарк мира в Ирландском море, расставив на 144 км2 ветряки высотой почти 200 м, которые будут производить 659 МВт электроэнергии. То есть это «поле» способно заместить мощности среднестатистической угольной электростанции.

Теоретически петербургскими строителями ветропарков как девелоперами могли бы заинтересоваться не только победители конкурсов Минэнерго, но и, например, крупные компании, заинтересованные в создании собственных электростанций, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Собственная генерация не только способна обеспечить собственной электроэнергией и позволить зарабатывать на продаже сторонним потребителям, – рассуждает аналитик, – но и положительно сказывается на восприятии крупных компаний как использующих электричество, выработанное без загрязнения окружающей среды».

Однако для начала петербургским «Ветропаркам» придется на своих первых проектах, в Свирице и на дамбе, доказать, что они могут сдавать объекты под ключ в срок и гладко проводить подключение к сетям.

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»